El aviso de Roberto Brasero para el arranque de julio: "Cambiamos de mes, pero la ola de calor continúa"

Cambiamos de mes, pero la ola de calor continúa. Las temperaturas de mañana, primer día de julio, van a ser similares a las de hoy, y eso significa que tendremos avisos en todas las comunidades de España por calor, y en algunos casos llegarán a nivel naranja. Será un día prácticamente calcado a este lunes, pero ya no serán más altas las temperaturas: no subirán más, por lo que hoy hemos llegado al pico de la ola o la cresta de la ola. Mañana se mantiene parecido y el miércoles empiezan a bajar por el norte.

El miércoles bajan las temperaturas pero solo en el norte

Pasado mañana seguirá haciendo mucho calor, salvo en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Castilla y León, donde las temperaturas bajarán de golpe y tendrán hasta 10° menos que hoy, posiblemente. Ahí, en el extremo norte, sí podemos decir que tendrán un alivio del calor este próximo miércoles. Sin embargo, en el resto de España van a seguir siendo muy similares, y ese día ya no será ola de calor porque ya no afectará a toda España, pero sí seguirán muy altas las temperaturas en el resto de la península que no sean las zonas citadas anteriormente.

Para el jueves también vemos pocos cambios, salvo un par de grados menos en comunidades del Mediterráneo y Canarias, y el viernes se aprecia otra bajada por el oeste de la península, que será ligera en general, así que seguirá haciendo mucho calor también ese día. Y en la franja central de la península no van a cambiar: en la Comunidad de Madrid y el centro de Castilla-La Mancha y de Andalucía las temperaturas seguirán siendo muy elevadas. Hasta el viernes incluido, seguiremos a 40° en capitales como Córdoba o Toledo.

Y además, tormentas

Todo ello en un ambiente tormentoso, como ayer pudieron comprobar en Burgos, donde cayó hasta granizo, y como hoy estamos comprobando en otras muchas zonas: sur de Badajoz, provincia de Jaén, Granada, Ávila o Madrid capital. Mañana los chubascos tormentosos podrían repetirse, sobre todo en las montañas de la mitad norte, posiblemente algunos fuertes en la Ibérica, la cordillera Cantábrica, meseta Norte, el sistema Central y Pirineos, así como en zonas aledañas.

Junio de récord

Termina hoy este mes que ha sido de récord, que, en cuanto salgan los datos oficiales, podremos comprobar que ha sido excepcional en cuanto a las temperaturas. No ha sido el calor de siempre. Ha sido más, y antes. Ya venía siendo un mes histórico antes de que empezase esta ola de calor, con temperaturas muy elevadas durante buena parte del mes, temperaturas inusuales, como hemos venido diciendo aquí, más propias de los meses de julio o agosto.

El remate final ha sido esta ola de calor que empezó el sábado y se ha prolongado domingo y lunes, días todavía del mes de junio. Numerosas capitales han batido su récord de calor en este mes: Lugo, Ourense, Zamora, Huelva, Toledo lo ha igualado, y hoy Barcelona, en el Observatorio Fabra, con datos desde 1914, nunca se había llegado a una máxima de 37,8° como sí ha registrado hoy, último día de este histórico junio de 2025, en el que también se ha alcanzado la máxima más alta en este mes a nivel nacional: los 46° de este sábado registrados en El Granado (Huelva), o el de junio más caluroso desde 1950, es decir, de la temperatura media más elevada en un día de junio, que fue ayer domingo, según ha publicado AEMET.

Y hoy lunes podría repetirse en cuanto se contabilicen los datos. Y todo ello para culminar con el récord de la temperatura media mensual más alta: el mes de junio más caluroso desde que hay registros, ya que este de 2025 que hemos vivido va a pulverizar los 22,8° de temperatura media mensual más alta que tuvimos en junio de 2017. Igual nos sale un junio de 25° de media, no solo un nuevo récord, sino toda una barbaridad.

