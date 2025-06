El gesto antideportivo de Medvedev tras caer en primera ronda: "¿Por qué no juegas así siempre y ganas millones?"

Daniil Medvedev ha vuelto a convertirse en viral en redes tras unas palabras bastante reprochables ante Benjamin Bonzi, el tenista que ha eliminado al ruso en la primera ronda de este Wimbledon 2025. Durante el tie-break del primer set del partido, el noveno del ranking ATP se desahogó de una forma bastante arrogante y en la lengua materna de Bonzi, el francés.

¿Por qué no juegas así siempre?

El tenista de Moscú no estaba contento con el resultado del encuentro, por lo que increpó a su contrincante diciendo "¿Por qué no juegas así todos los días, ganas millones y eres rico? No, él decide hacerlo una vez al año". Una forma de menospreciar el juego de Bonzi, que acabó ganando. Medvedev se despide así de su tercer Grand Slam consecutivo con un resultado de 7-6, 3-6, 7-6 y 6-2, al igual que ya pasó en Roland-Garros, donde Cameron Norrie le despachó en cinco sets. Una crisis tenística que empieza a ser profunda en cuanto a juego y resultados. Ante Bonzi, Daniil cometió 47 errores no forzados y llegó a perder el saque hasta en tres ocasiones.

Tsisipas también dice adiós

Wimbledon es un torneo que nunca se le ha dado bien al griego Stefanos Tsitsipas, ya que su tope fue llegar a los octavos de final en dos ocasiones, en 2018 y 2023. Sin embargo, en esta ocasión el ateniense ha abandonado la competición por una lesión al final del segundo set de su partido contra Valentin Royer (118). El francés estaba dominando el partido (6-3,6-2) cuando Tsitsipas pidió un tiempo muerto por una dolencia en la espalda. Mismo problema por el que abandonó en Barcelona contra Arthur Fils. De momento no hay solución para Tsisipas, 26 años y nº 26 mundial, aunque podría caer por debajo de la trigésima posición del ránking.

