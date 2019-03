Djokovic arrolla a Adam Pavlasek y se coloca en tercera ronda en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, segundo favorito, superó al checo Adam Pavlasek, 136 del mundo, por 6-2, 6-2 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon.

En tan solo 94 minutos, en una jornada en la que las temperaturas alcanzaron los 29 grados, Djokovic se colocó en la tercera ronda por noveno año consecutivo al vencer a un jugador del que tenía pocas referencias y que se había declarado seguidor del serbio desde su niñez. "Es muy bonito escuchar eso, e inspirar a alguien con mis tenis. Sé lo que significa porque yo también he admirado a muchos jugadores.

"Es su debut en Wimbledon no sabía mucho de él", dijo Djokovic, campeón de este torneo en tres ocasiones, tras lograr la tercera ronda.

El serbio se encuentra ya en la misma instancia en la que el año pasado fue eliminado por el estadounidense Sam Querrey, y que significó su salida más prematura de este Grand Slam desde que fuera eliminado por el ruso Marat Safin en la segunda ronda en 2008.

El calor inundó las pistas del All England Club, y como en el Abierto de Australia, los jugadores se colgaron al cuello toallas de hielo para protegerse de las altas temperaturas en los intercambios.

"Sí, hace un día de mucho calor, no era fácil jugar largos intercambios. Desde el principio me las apañé para imponer mi juego y mantener el ritmo. Creo que definitivamente me encuentro mejor a medida que pasan los días y trato de aprovechar mi experiencia para hacer lo mejor", añadió.

Djokovic se enfrentará a Ernest Gulbis, exnúmero 10 del mundo, y actualmente 589 en la clasificación. El letón derrotó al argentino Juan Martín del Potro, vigésimo noveno favorito, por 6-4, 6-4 y 7-6 (3) en dos horas y 54 minutos, para alcanzar la tercera ronda de Wimbledon.