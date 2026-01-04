Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Novak Djokovic se retira de la PTPA: "Me preocupa la transparencia..."

El serbio, que ayudó a fundar esta organización para representar el interés de los tenistas profesionales, rompe con ella al enfocar que sus valores y enfoque ya no están alineados.

Novak Djokovic en el US Open 2025

Novak Djokovic en el US Open 2025Europa Press

Novak Djokovic ha informado este domingo que dejará de formar parte de la PTPA (Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis) que se fundó en 2020, al margen de la ATP, y que buscaba avances, mejoras e influencia de los tenistas profesionales, especialmente en lo referido al apartado de premios económicos para los jugadores de menor ranking.

"Me retiro por las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se ha representado mi imagen"

Novak Djokovic, sobre la PTPA

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", ha empezado diciendo el serbio en varios mensajes que ha ido publicando en su cuenta personal de X.

"Mis valores y mi enfoque ya no están alineados"

"Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", siguió diciendo antes de dejar claro que este capítulo ya está cerrado para él.

"Para mí, este capítulo ya está cerrado"

"Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado.", concluyó el ganador de 24 Grand Slams.

Djokovic, que formó parte de esta organización prácticamente desde sus inicios, consiguió importantes avances pero la función de esta se fue diluyendo poco a poco a lo largo de los últimos meses.

El balcánico, a su vez, prepara a conciencia su participación en el Open de Australia 2026 que arrancará en unos días y en el que buscará convertirse en el único tenista masculino y femenino en ganar 25 majors en categoría individual.

