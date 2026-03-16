Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: Trump augura "muy mal futuro" a la OTAN si los aliados no ayudan a EEUU

La guerra en Irán afronta la tercera semana con todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz, donde parece que se decidirá el futuro del conflicto, así como las consecuencias económicas que sufrirá el resto del planeta.

Donald Trump asegura que Irán no está preparada para negociar e insiste en crear una 'coalición' para patrullar el estrecho de Ormuz, con el objetivo de que siga siendo atravesado por los petroleros.

"Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía", ha dicho el presidente de Estados Unidos.

Mientras tanto, Israel lleva a cabo una nueva oleada de ataques contra el sur de Líbano. Al menos 10 personas han muerto en este ofensiva. Irán también ha denunciado ataques israelíes en el aeropuerto de Teherán.

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