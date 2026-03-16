Directo guerra
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: Trump augura "muy mal futuro" a la OTAN si los aliados no ayudan a EEUU
Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán, los ataques de Estados Unidos e Israel y las últimas declaraciones de Donald Trump al inicio de la tercera semana de conflicto.
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La guerra en Irán afronta la tercera semana con todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz, donde parece que se decidirá el futuro del conflicto, así como las consecuencias económicas que sufrirá el resto del planeta.
Donald Trump asegura que Irán no está preparada para negociar e insiste en crear una 'coalición' para patrullar el estrecho de Ormuz, con el objetivo de que siga siendo atravesado por los petroleros.
"Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía", ha dicho el presidente de Estados Unidos.
Mientras tanto, Israel lleva a cabo una nueva oleada de ataques contra el sur de Líbano. Al menos 10 personas han muerto en este ofensiva. Irán también ha denunciado ataques israelíes en el aeropuerto de Teherán.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
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Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: El Líbano condena los ataques en la víspera de la misión de paz de la ONU
El Ministerio de Exteriores del Líbano condenó este lunes los ataques denunciados la víspera por la misión de paz de la ONU, atribuidos a "probables actores armados no estatales" y reiteró las medidas tomadas recientemente por el Gobierno libanés contra el grupo chií Hizbulá. En un comunicado, el departamento gubernamental calificó de "inaceptables" las acciones ocurridas el domingo contra los cascos azules y avisó de que este tipo de incidentes violan tanto las leyes internacionales como varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: España rechaza ampliar la misión naval ante el bloqueo del estrecho de Ormuz
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval 'Aspides' de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y llamó a la desescalada del conflicto. "La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad ni prosperidad económica. Desde luego, esa es la posición de la política exterior de España", indicó Albares.
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: Seúl en contacto con EE.UU tras la petición de enviar buques de guerra a Ormuz
La Presidencia surcoreana confirmó este lunes que están en "estrecho contacto" con Estados Unidos, tras la petición de Donald Trump de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz. "Tenemos la intención de manejar este asunto con mucha cautela", declaró el portavoz presidencial Lee Kyu-yeon en rueda de prensa. Aseguran que el envío de buques de guerra requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional.
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: El aeropuerto de Dubai reanuda su actividad pero solo para algunos destinos
Este lunes, la cuenta de X Dubai Media Office, anunciaba que el aeropuerto de Dubai ha retomado los vuelos a ciertos destinos. Medida tomada tras la suspensión por la guerra de Irán y los continuos ataques. Avisan a los pasajeros que aseguren con sus aerolíneas si su vuelo esta previsto.
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: El Reino Unido "no tiene que apoyar siempre cada intervención de Estados Unidos"
El ministro británico de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, afirmó este lunes que el Reino Unido no tiene que apoyar siempre cada intervención que decida llevar a cabo Estados Unidos. El anuncio llega después de que Donald Trump advirtiera de que la OTAN afronta un futuro sombrío si los aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz.
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: Kallas dice que Ormuz "está fuera del ámbito de la OTAN"
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad. Kallas afirmó que la UE mantiene en el área la operación EUNavfor 'Aspides' y que "hay Estados miembros que también están dispuestos a contribuir, ya sea en la coalición de voluntarios o en la propia operación".
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: El IBEX inicia la semana con una caída del 0,06%
La Bolsa española ha abierto la semana con una leve caída del 0,06 %, con el precio del crudo brent y el del gas nuevamente al alza, mientras el mercado sigue pendiente del bloqueo del estrecho de Ormuz. A esta hora, el brent sube el 2,96 %, hasta los 106,1 dólares, y el gas natural, el 2,45 %, hasta los 52,061 euros,
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: China no aclara si participará en la coalición internacional en el estrecho de Ormuz
El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó que la situación en el estrecho de Ormuz es "tensa" y pidió evitar una escalada mayor. Donald Trump insinuó el domingo que podría posponer su visita a China, prevista para finales de este mes, si Pekín no interviene en Ormuz
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: El ejército israelí anuncia que ha destruido el avión usado por Ali Jamenei
El ejército israelí ha anunciado este viernes que ha destruido el avión usado por el anterior líder supremo de Irán, Ali Jamenei en el aeropuerto de Teherán, según el mensaje compartido en redes sociales.
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: Irán acusa a Israel de "ecocidio"
Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, ha condenado los bombardeos israelíes contra depósitos de combustible, alertando a la OMS de los riesgos que ello conlleva.
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: Trump pide crear una coalición para patrullar el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos asegura que Irán no está preparada para negociar y pide una coalición de países: "Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio".
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel: Israel lanza una nueva ofensiva contra Líbano
Israel ha llevado a cabo este lunes nuevas "operaciones terrestres limitadas" que tienen como objetivo destruir efectivos de Hezbolá en Líbano.
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