Manchester City - Real Madrid: Horario, alineaciones y donde ver el partido de octavos de final de la Champions, en directo

El Real Madrid se juega hoy (21:00 horas) el pase a los cuartos de final de la Champions League en el Etihad Stadium, donde le espera un Manchester City obligado a firmar una remontada épica tras lo ocurrido hace seis días en el Santiago Bernabéu. Y es que el hat-trick de Fede Valverde pone contra las cuerdas a los ingleses, que salieron del partido de ida muy tocados. El City busca algo que nadie ha logrado hasta la fecha, es decir, remontarle al conjunto blanco una ventaja de tres goles en una eliminatoria de la Copa de Europa, la competición en la que es el rey con 15 títulos.

No es el Etihad Stadim un campo que se le de especialmente bien al Real Madrid, donde solamente ganó en una de sus siete visitas (tres derrotas y tres empates). Arbeloa cuenta con las bajas de Éder Militao, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Rodrygo y David Alaba, el austríaco ha entrado en la convocatoria pero será uno de los descartes de este martes. Tampoco parece probable que Jude Bellingham, también en la lista de convocados, pueda reaparecer ante el Manchester City. El que sí cuenta con opciones de volver es Kylian Mbappé, de baja por una dolencia en su rodilla desde el pasado 21 de febrero. Pero lo más probable es que el delantero parisino esté en el banquillo del Etihad Stadium.

Brahim Díaz jugó a un gran nivel en la ida y podría repetir en el once de Álvaro Arbeloa como acompañante de Vinícius Jr. en ataque. Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Güler se perfilan como la medular del conjunto blanco en Manchester. Trent, Rüdiger, y Huijsen son fijos en la defensa, donde la duda estará en el lateral izquierdo: Carreras o Fran García. Thibaut Courtois estará bajo los palos.

A Pep Guardiola no le queda otra que arriesgar en el partido de vuelta. El entrenador catalán podría optar por volver a colocar a Rayan Ait-Nouri en el lateral izquierdo, pasar a Nico O'Reilly al centro del campo y meter en el lateral derecho a Matheus Nunes. La gran duda es si apostar, otra vez, por Jeremy Doku, un futbolista que aún está volviendo de lesión, o si poner a Rayan Cherki.

El City puede perder en dos semanas los dos títulos principales de la temporada. Y es ue el empate (1-1) ante el West Ham del pasado sábado le deja a nueve punto del Arsenal. Y el domingo juegan la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal. Situación crítica para Pep Guardiola.

Posibles onces del Manchester City - Real Madrid

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, O'Reilly; Semenyo, Cherki y Haaland.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Vinícius y Brahim.

Horario y dónde ver el Manchester City - Real Madrid

El Manchester City - Real Madrid, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League se jugará el martes 17 de marzo a las 21:00 horas en el Etihad Stadium.

El Manchester City - Real Madrid se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la UEFA Champions League.