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Dani Mérida, sobre Alcaraz: "En cuanto coja un poco de ritmo, lo veremos al mismo nivel que siempre"

El tenista madrileño se entrenó junto a Alcaraz el pasado lunes en Nueva York y asegura que se volverá a ver la mejor versión del murciano con ritmo, partidos y tras perder el miedo en su muñeca.

Carlos Alcaraz celebra un punto con Serena Williams en el dobles mixto del US Open

Carlos Alcaraz celebra un punto con Serena Williams en el dobles mixto del US Open Reuters

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Dani Mérida se prepara estos días en Nueva York para competir en el US Open, un grand slam en el que reaparecerá Carlos Alcaraz tras más de cuatro meses de baja. El tenista madrileño ha sido uno de los jugadores que ha entrenado con el murciano estos días en Flushing Meadows, compartieron pista el pasado lunes. Mérida llega al último grand slam del año con la flechita para arriba y habiendo alcanzado los cuartos de final en Montreal y los 1/16 de final en Cincinnati.

El actual 39 del mundo ha atendido al diario Marca y ha explicado cómo surgió la oportunidad de entrenar con Carlos Alcaraz en Nueva York

"Habló Samuel López con mi entrenador. Cuando supimos que Carlos venía a jugar seguro, intentamos conseguir algún entreno con él. Al final es un gran jugador y siempre quieres entrenar con esta gente en este tipo de torneos. La verdad es que supercontento de haber compartido pista con él en la central del US Open. Yo diría que fue una experiencia increíble", explica Mérida al diario Marca.

Durante ese entrenamiento ambos jugadores disputaron un set y Mérida se impuso por 7-5.

"Sí, fue un set bueno. Carlos está jugando bien, pero obviamente después de cuatro meses sin competir se nota un poco. Yo me encontré muy bien y jugando con confianza", indica Dani Mérica en su charla con el diario Marca.

El joven tenista madrileño también ofreció su visión sobre cómo vio a Carlos Alcaraz.

"Alcaraz tiene un nivel de tenis muy alto. En cuanto coja un poco de ritmo, juegue algunos partidos y le pierda el miedo que tenga a la muñeca, lo veremos al mismo nivel que le hemos visto siempre", subraya Mérida.

"A Nueva York, llego con una mentalidad diferente"

En otro orden de cosas, Dani Mérida habló sobre sus objetivos de cara al US Open.

"Al final mi punto de vista ha cambiado mucho en estos últimos meses. En los otros Grand Slam que he jugado igual fui a ver lo que podía pasar. A Nueva York, llego con una mentalidad diferente, sabiendo que puedo competir contra todos y llegar a alcanzar rondas altas", reconoce Dani Mérida.

El US Open, último grand slam del año, se jugará del 30 de agosto al 13 de septiembre y el sorteo del cuadro individual se celebrará el jueves 27 de agosto. Carlos Alcaraz es el actual campeón vigente y ha ganado el título en Nueva York en dos ocasiones (2022 y 2025).

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