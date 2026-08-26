El Barcelona sustituye el homenaje a sus 8 campeones del mundo por una "exaltación de la estelada"

El FC Barcelona ha decidido suspender el homenaje que tenía previsto realizar a sus ocho futbolistas campeones del mundo con la selección española antes del encuentro de LaLiga EA Sports frente al Athletic Club.

El reconocimiento había sido propuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero finalmente no tendrá lugar después de que la entidad azulgrana haya considerado que las circunstancias actuales no son las adecuadas para celebrarlo.

El propio presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha explicado la decisión a través de unas declaraciones difundidas por el club: "Hemos decidido que el acto de reconocimiento a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial, y que nos propuso la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no se hará porque no se da el contexto, ni es el momento más apropiado", ha explicado.

Incidente con un aficionado y la Policía Nacional

La decisión llega después del incidente ocurrido el pasado domingo antes del encuentro entre el Barcelona y el Elche.

Un aficionado azulgrana protagonizó un altercado con varios agentes de la Policía Nacional después de que estos le arrebataran una bandera estelada. Posteriormente, varios policías golpearon al seguidor durante el incidente.

"No se da el contexto, ni es el momento más apropiado"

Lo ocurrido generó una importante polémica y ha terminado influyendo en la decisión del Barcelona de cancelar el reconocimiento previsto a sus campeones del mundo.

Laporta ha condenado públicamente "la actuación desproporcionada y violenta de los policías que agredieron a un socio del Barcelona por llevar la estelada en la previa del partido contra el Elche".

El presidente azulgrana reclamó además consecuencias si la investigación confirma los hechos: "Lo que el Barça pide es que esta actuación que se produjo por parte de unos policías nacionales, una vez confirmados los hechos, tenga su castigo y los sancionen", añadió Laporta.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, mientras diferentes partidos políticos catalanes, entre ellos Junts, ERC y la CUP, han denunciado públicamente la actuación de los agentes.

Ocho campeones del mundo

El homenaje iba a celebrarse sobre el césped del Camp Nou antes del comienzo del partido contra el Athletic.

Los protagonistas iban a ser los ocho integrantes de la primera plantilla azulgrana que conquistaron con España el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: Joan Garcia, Eric Garcia, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Rodri Hernández, Dani Olmo y Lamine Yamal.

La iniciativa forma parte de los reconocimientos promovidos por la RFEF en los estadios de los clubes que cuentan en sus plantillas con integrantes de la selección campeona del mundo.

Según Laporta, la RFEF "ha entendido perfectamente" la decisión adoptada por el Barcelona. El dirigente defendió además que el fútbol "tiene que servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que no convienen a nadie".

Precisamente, el Athletic Club celebró el suyo el pasado sábado en San Mamés. Durante aquel reconocimiento, un sector de la afición rojiblanca pitó a los representantes de la selección española.

Ahora estaba previsto que el mismo protocolo llegara al Camp Nou, aunque el Barcelona ha optado finalmente por cancelarlo.

Llamamiento para acudir con esteladas

El incidente ha tenido también consecuencias de cara al encuentro frente al Athletic Club.

Varios grupos de animación del Barcelona han instado a los aficionados a acudir este jueves al Camp Nou portando banderas esteladas como respuesta a lo sucedido en Elche.

Laporta considera que puede producirse "un acto de exaltación de la estelada" durante el encuentro y defendió públicamente el derecho de los aficionados a exhibirla.

El presidente recordó que este símbolo "representa la forma de pensar de muchos culers y catalanes".

"La estelada expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culers y catalanes. Entiendo que se tiene que respetar y entiendo que esta voluntad forma parte de la libertad de expresión. Además, es una manera de expresarnos de forma pacífica y que no genera ni violencia ni odio", agregó.

Laporta reclamó también que cualquier aficionado pueda portar esta bandera sin poner en riesgo su integridad física y expresó su deseo de que "deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad del estado".

Con este escenario, el Barcelona considera que no se dan las condiciones apropiadas para combinar el homenaje institucional a los campeones del mundo con un partido en el que se prevé una importante presencia de esteladas en las gradas.

Los ocho futbolistas azulgranas se quedarán así, al menos por ahora, sin el reconocimiento en el Camp Nou por la conquista de la segunda estrella de la selección española.