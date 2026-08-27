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Hallan el cadáver de una mujer en un trastero en avanzado estado de descomposición en Sevilla

El cuerpo fue encontrado el pasado martes en un trastero de la calle Tejares después de que un vecino alertara por un fuerte olor que procedía del lugar.

Policía Nacional

Policía Nacional Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

La Policía Nacional ha localizado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en el interior del trastero de su casa, situado en el barrio sevillano de Triana. El cuerpo fue encontrado el pasado martes en un trastero de la calle Tejares después de que un vecino alertara por un fuerte olor que procedía del lugar.

No presentaba signos de violencia

Los agentes de Policía se trasladaron hasta la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Según han confirmado fuentes policiales, no presentaba signos de violencia, por lo que no se han encontrado indicios que apunten a una muerte criminal. Ante la ausencia de señales de violencia, la Policía ha descartado continuar con una investigación por un posible homicidio y apunta a que la mujer habría fallecido por causas naturales.

El avanzado estado de descomposición del cadáver habría dificultado inicialmente determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. Las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para confirmar la identidad y las causas de la muerte.

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