Bolaños asegura que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva a Ceuta, en directo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado este jueves un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los ciudadanos de Ceuta porque, ha asegurado, "el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad" a la ciudad autónoma.

Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, "titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad", y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo. Como tercer objetivo ha apostado por garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes "respetado la ley y el Estado de derecho" y atendiendo cada caso de forma individualizada.

Coordinación reforzada del Gobierno

Bolaños, afirmó este jueves que en este momento la prioridad es "localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta".

Señaló que el Gobierno trabaja "con una coordinación reforzada a través de la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional", adoptada en el Consejo de Ministros el martes. A este respecto, destacó que, al declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, que nunca antes se había utilizado, "se garantiza la coordinación reforzada de todos los medios y de todas las autoridades bajo el mando y la dirección del Gobierno de España", que nombró para ello al ministro Ángel Víctor Torres como mando único.

Bolaños ha pedido paciencia para un Estado "volcado" para recuperar la normalidad. "Quien diga que esto se soluciona en un santiamén, no tiene ni idea", ha dicho. Además, ha señalado que el CGPJ aún no le ha solicitado refuerzos para las gestiones necesarias en la ciudad.

Ha detallado los refuerzos en materia de justicia puestos a disposición de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes. Entre ellos, ha señalado que el Instituto de Medicina Legal de Ceuta aumentó su capacidad en un 300% para llevar a cabo la autopsia de 88 cadáveres y nueve identificaciones de las personas que trataron de entrar a nado.

Bolaños pide solidaridad

"Nosotros no proclamamos la solidaridad, la ejercemos, en Europa y en España. No es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta, pero negar a Ceuta que el resto de las comunidades autónomas puedan colaborar en la normalización de esta ciudad".

"Si a alguien se le ocurre defender que alguien que ha entrado a nuestro territorio, por tener otro color de piel u otra nacionalidad, no merece que respetemos su dignidad, esto ni es social ni es humano ni se corresponde con el espíritu de nuestra Constitución", ha clamado el ministro.

Bolaños subraya que los migrantes que permanecen en Ceuta "son titulares de derecho y merecen ser atendidos con humanidad". "Que seamos capaces de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, salud y, por supuesto, que evitemos cualquier discurso racista", ha declarado el ministro.

El Gobierno no tenía información de la entrada

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado, en respuesta a los grupos parlamentarios en la comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que "el Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta". "Esa es la realidad", ha insistido, ante las acusaciones de Vox y del PP de que el Gobierno tenía información sobre la avalancha y no hizo nada.

También ha enfatizado que "no hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado, impulsado o dirigido la entrada de migrantes en Ceuta". Así respondía a las acusaciones en ese sentido vertidas por PP y Vox contra Rabat, deslizando que el Gobierno no lo dice por "miedo".

Ha dicho que espera que tarden mucho en gobernar, pero les ha recomendado, para el caso de que lo hagan, un "curso acelerado de diplomacia", porque "lanzar insidias y sospechas sobre el Gobierno de un país vecino con el que hay que tener buenas relaciones no es un buen camino". "Faltan el respeto sin pruebas a Marruecos", ha sentenciado.

Bolaños sobre Marruecos

Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas" en Ceuta el 30 de julio, y ha acusado al PP y a Vox de "faltar al respeto" al país vecino.

Durante su comparecencia en la Comisión mixta de Seguridad Nacional del Congreso, PP y Vox han instado al Gobierno explicar "qué debe" a Marruecos, pero también los aliados del PSOE han mostrado su incomprensión por el silencio ante la actuación del país vecino. Bolaños se ha centrado en las críticas de Cuca Gamarra (PP) y de Pepa Millán (Vox), a quienes ha advertido de que están lanzando "bulos y sospechas" sobre un país con el que hay que cooperar y tener buenas relaciones de vecindad: "Necesitan ustedes un curso de diplomacia básica porque están faltando al respeto sin ninguna prueba a Marruecos", ha afirmado.

Desfile de ministros

La titular de Defensa, Margarita Robles, daba inicio el pasado martes -26 días después de la avalancha migratoria- a la serie de comparecencias de ministros en el Congreso. Robles dio explicaciones de la situación en la ciudad autónoma y elogió el trabajo de las Fuerzas Armadas y el CNI, incluso llegó a pedir disculpas "a todos aquellos que puedan haberse sentido abandonados". Precisamente su afirmación de informaciones previas de los Servicios de Inteligencia españoles ha supuesto una nueva polémica en el seno del Gobierno tras negar tales informes Fernando Grande- Marlaska, ministro del Interior.

Este jueves es el turno de los ministros de Sanidad, Mónica García; de Justicia, Félix Bolaños; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único decretado en Ceuta después de su aprobación en Consejo de Ministros y su publicación en el BOE. Los tres miembros del Gobierno asistirán a la Comisión mixta Congreso- Senado de Seguridad Nacional, a esclarecer la actualidad de Ceuta y las medidas a adoptar por el operativo responsable en Ceuta.

La utilización, o no, de polideportivos municipales para albergar migrantes está en el centro de la polémica tras incluir estos centros el Real Decreto aprobado, pero negar el Gobierno que se destinarán a ello. El ministro Torres ha asegurado que se sacarán de la lista.

Los menores, en el foco

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside este mismo día la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia con la representación de más de una decena de Comunidades Autónomas, y notables ausencias protagonizadas por Vox. En este encuentro se abordará la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros destinada a Ceuta para prestar asistencia a los miles de menores migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma.

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