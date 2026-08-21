Alcaraz confirma su regreso en el US Open tras 4 meses lesionado: "Estoy de vuelta"

La espera ha terminado. Carlos Alcaraz volverá a competir en el US Open después de cuatro meses alejado de las pistas por la lesión en la muñeca derecha que sufrió durante el pasado Trofeo Conde de Godó de Barcelona.

"Here we go (Allá vamos)", anunció este jueves el murciano en sus redes sociales junto al logotipo del Abierto de Estados Unidos, confirmando así la noticia que llevaba semanas esperando el tenis español.

El torneo de Nueva York, que se disputará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre, será finalmente el escenario elegido para su regreso. Y no será una reaparición cualquiera: Alcaraz aterrizará en Flushing Meadows como vigente campeón y con el desafío de recuperar el ritmo competitivo directamente en uno de los cuatro grandes torneos de la temporada.

La lesión terminó siendo mucho más complicada de lo previsto inicialmente. Alcaraz no disputa un partido oficial desde el pasado 14 de abril, cuando derrotó a Otto Virtanen en su estreno en Barcelona.

Se perdió Roland Garros y Wimbledon

Los problemas en su muñeca derecha le impidieron continuar en el torneo y terminaron condicionando prácticamente toda su temporada. El español se perdió el resto de la gira de tierra batida, incluido Roland Garros, y tampoco pudo recuperarse a tiempo para disputar Wimbledon.

Las alarmas aumentaron este verano. Aunque su nombre apareció inicialmente en las listas de participantes de varios torneos, Alcaraz terminó renunciando primero a Montreal y posteriormente al Masters 1.000 de Cincinnati, donde se esperaba que realizase el ensayo definitivo antes del US Open.

Finalmente, el murciano y su equipo han preferido no asumir riesgos y continuar trabajando lejos de la competición hasta considerar que la muñeca estaba preparada.

Entrenamientos con Rune

Durante los últimos días, Alcaraz ha incrementado considerablemente la intensidad de sus entrenamientos en Murcia.

El español ha compartido pista con Holger Rune, lo que le ha permitido poner a prueba su muñeca frente a un jugador de primer nivel y aumentar progresivamente la exigencia tanto en los intercambios como en el servicio.

Las sensaciones obtenidas durante esas sesiones han terminado siendo suficientemente positivas para tomar la decisión definitiva.

A diez días del comienzo del torneo, Alcaraz ya tiene luz verde para viajar a Nueva York.

Un regreso en un lugar especial

Flushing Meadows ocupa un lugar privilegiado en la carrera del murciano.

Allí conquistó en 2022 su primer Grand Slam y se convirtió por primera vez en número uno del mundo, siendo el tenista más joven de la historia en alcanzar la cima del ranking.

El año pasado volvió a coronarse en Nueva York después de derrotar a Jannik Sinner en la final, por lo que esta temporada buscará levantar por tercera vez el trofeo.

Alcaraz llegará, eso sí, sin partidos de preparación y después de la ausencia competitiva más larga de su carrera.

Antes de lesionarse, el español había comenzado 2026 conquistando el Abierto de Australia, su séptimo Grand Slam, y el torneo de Doha. Ahora afrontará directamente otro 'grande' con el reto de recuperar en pocos días el ritmo y el nivel necesarios para defender su corona.

Sinner también llega con dudas

El regreso de Alcaraz también recupera uno de los grandes duelos del tenis actual.

Sinner tampoco ha disputado los torneos de Canadá y Cincinnati y llega a Nueva York con interrogantes sobre su estado físico. El italiano había lamentado públicamente durante estos meses la ausencia de su gran rival.

Si no aparecen nuevos contratiempos, el US Open volverá a reunir a los dos grandes referentes del circuito.

Cuatro meses después, Carlos Alcaraz vuelve a estar listo. Y ha elegido uno de sus escenarios favoritos para hacerlo.