Antena 3 retransmitirá en directo los encierros de San Sebastián de los Reyes

Un año más, y ya van 20, Antena 3 vuelve a retransmitir en directo los encierros de San Sebastián de los Reyes que se van a celebrar en la localidad madrileña desde el martes 25 de agosto hasta el próximo 31.

Desde 2004 la cadena de Atresmedia viene desarrollando su tradicional cobertura de los encierros más importantes de España, después de los de Pamplona. Tan solo faltó en 2020 y 2021 por la pandemia.

Cada día, alrededor desde las 10:45 horas se podrán seguir en directo los encierros en el programa de Espejo Público. Esta emisión también tendrá lugar el fin de semana en una emisión específica. Los encierros también se emitirán a través de Antena 3 Internacional, cuya señal llega a más de 30 países.

Sonsoles Martín, Miguel Ángel Silva y Juan Novo, coordinados por Javier Gallego, serán los periodistas encargados de realizar las conexiones durante el recorrido, así como las caras visibles de un equipo integrado por medio centenar de personas y una quincena de cámaras que cubrirá todo el recorrido, atendiendo de forma especial a los diversos lugares del trayecto y emplazamientos específicos como la entrada de la plaza de toros y el túnel, donde se instalarán microcámaras.

Cada cobertura de encierro contará con diversos comentaristas como el fisioterapeuta de 'La Roja' Benito Milano; el cirujano de la plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, Joaquín Ortega; los toreros Diego García y Julio Norte; el periodista Jalis de la Serna; el ganadero Agustín Montes; el novillero Jorge Hurtado y el propietario de los cabestros, Álvaro Fernández, hijo de 'Florito'.

Los informativos de Antena 3 desplegarán su tecnología más novedosa y, de nuevo, se realizarán la retransmisión en directo de los encierros a través de la pantalla situada en las instalaciones centrales de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes

Cobertura digital y Atresplayer

Además, la página web de Antena 3 Noticias ofrecerá el minuto a minuto y la cobertura en 'streaming' de cada encierro.

La emisión también estará disponible para su seguimiento en la plataforma Atresplayer, donde también es posible consultar el archivo de las coberturas a los encierros de San Sebastián de los Reyes.