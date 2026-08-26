Danny León se vuelve a pasar el juego: se grinda el larguero de una portería del Metropolitano

Danny León ha vuelto a dejar una imagen para la historia, esta vez en el Estadio Metropolitano, donde ha sido capar de grindar el larguero de una de las porterías del coliseo colchonero. El skater madrileño, atleta de Red Bull y deportista olímpico en Tokio 2020 y en París 2024, se convierte en la primera persona en lograr ejecutar este truco.

Tras protagonizar una imagen que se volvió viral durante el eclipse solar del pasado 12 de agosto, Danny León consiguió grindar con su skate los 7,32 metros del travesaño de la portería, a una altura de 2,44 metros. Para alcanzar la velocidad necesaria, Danny se impulsó mediante un 'winch', un sistema conectado a un cable al que se sujetaba durante el recorrido. Courage Adams, atleta de BMX de Red Bull, fue el encargado de accionar el sistema mediante un mando y controlar el impulso para que Danny llegara a la rampa con la velocidad y trayectoria precisas.

"Este proyecto es muy especial para mí porque une dos de mis grandes pasiones: el fútbol y el skate. De pequeño iba a los entrenamientos de fútbol patinando, con las botas de tacos puestas, así que poder grindar una portería en un estadio como el Riyadh Air Metropolitano es un sueño hecho realidad. Ha sido un reto de mucha precisión, equilibrio y concentración, pero sobre todo una oportunidad para llevar el skate a un lugar donde nunca había estado antes", reconoce Danny León en declaraciones a Red Bull.

"Lo más difícil fue gestionar la inestabilidad del larguero"

Marc Pubill, reciente campeón del Mundo con España y jugador del Atlético de Madrid, estuvo presente durante el último reto del skater madrileño.

"Formar parte de este reto ha sido brutal. La verdad es que Danny es una máquina. Me lo he pasado bien y ojalá poder repetir la experiencia. Eso sí, no cambio el fútbol por el skate. Me quedo con la pelotita", explicaba Pubill.

Antes de lograr el reto de grindar el larguero, Danny León se preparó s en el Estadio Municipal de L'Hospitalet (Barcelona), donde entrenó sobre estructuras con colchonetas que simulaban la altura real de la portería. A medida que avanzaba el proyecto, fue eliminando progresivamente las protecciones hasta reproducir las condiciones exactas del reto.

"Lo más difícil fue gestionar la inestabilidad del larguero. Tiene un pequeño rebote y, cuando estás a más de dos metros de altura, cualquier movimiento se multiplica. Por eso la preparación mental y el equilibrio fueron tan importantes. En un reto así no puedes dejar nada al azar", resume Danny León.