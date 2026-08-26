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Así fue el regreso de Alcaraz a las pistas junto a Serena Williams: "Lo disfruté mucho"

El tenista murciano reaparece en una pista de tenis tras cuatro meses lesionado formando pareja con Serena Williams. Una victoria, una derrota y todos los focos apuntando al español y la leyenda estadounidense.

Carlos Alcaraz y Serena Williams, en acción en el dobles mixto del US Open

Carlos Alcaraz regresa a las pistas cuatro meses después formando pareja con Serena Williams en el US Open | Cortesía USTA

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Nueva York fue el lugar de la reaparición de Carlos Alcaraz, campeón de siete grand slam y que no jugaba un partido oficial desde el pasado 14 de abril, cuando sufrió una grave lesión en su muñeca derecha en su debut en el Conde de Godó ante Otto Virtanen. El tenista de El Palmar regresó tras más de cuatro meses lesionado y lo hizo formando pareja junto a Serena Williams, campeona de 23 mayos individuales, en el dobles mixto del US Open.

En los dos partidos que disputaron el español y la estadounidense se pudo ver a un Alcaraz sonriente y alegra por volver al circuito, pese a que la prueba de fuego llegará en unos días con su debut en el cuadro principal del US Open, grand slam que conquistó la temporada pasada. En su primer partido, Alcaraz y Serena superaron a la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool (5-3 y 4-1) en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows en 58 minutos.

"Todos lo vieron, hice doble falta en el primer punto, estaba muy nervioso. Jugar al lado de Serena, después de cuatro meses fuera, casi se me olvidó cómo uno se siente en la pista, pero duró un par de juegos y luego ella me lo puso fácil. Lo disfruté mucho", afirmó Alcaraz en la breve entrevista a pie de pista tras el partido.

"Me siento genial, de verdad. A pesar de haber perdido, haber jugado con ella hace que me sienta increíble", reconoció el murciano.

Derrota ante Cobolli y Bencic para decir adiós al dobles mixto

Alcaraz y Serena no pudieron sumar una segunda victoria y se despidieron del dobles mixto cayendo ante la pareja formada por el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic (5-4 y 4-1).

El resultado fue lo de menos y lo importante fue volver a ver a Carlos Alcaraz jugar sobre una pista de tenis y sonreír. En menos de una semana, el murciano comenzará la defensa de su corona en Nueva York, una ciudad en la que logró su primer grand slam en 2022 y donde el año pasado logró el que entonces era su sexto major, luego ganaría el Open de Australia por primera vez en su carrera.

El jueves se realizará el sorteo del cuadro principal del US Open y ahí Alcaraz podrá comenzar a calibrar sus opciones de defender el título y 2.000 puntos en el ranking de la ATP.

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