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Raheem Sterling, acusado de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso tras un accidente

El exinternacional inglés deberá comparecer ante la Justicia el próximo 15 de septiembre por un accidente con un Lamborghini. No hubo otros vehículos implicados ni se registraron heridos.

Raheem Sterling, en un partido con el Chelsea

Raheem Sterling, en un partido con el Chelsea Efe

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El futbolista inglés Raheem Sterling ha sido acusado de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso después de verse implicado en un accidente de tráfico con un Lamborghini ocurrido el pasado mes de mayo en Inglaterra.

La Policía de Hampshire y la Isla de Wight ha informado de que los cargos están relacionados con una colisión ocurrida el 28 de mayo en la autopista M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley.

El delantero de 31 años está acusado concretamente de conducción temeraria, posesión de óxido nitroso para su inhalación indebida y de no haber facilitado una muestra.

Según ha precisado la Policía, ningún otro vehículo estuvo implicado en el accidente y no se registraron heridos. Sterling deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia de Basingstoke el próximo 15 de septiembre, cuando tendrá lugar una vista relacionada con el caso.

Sin equipo

El futbolista, natural de Berkshire, se encuentra actualmente sin equipo después de una extensa trayectoria en el fútbol inglés y medio año en el Feyenoord.

Sterling fue durante años uno de los jugadores más importantes del Manchester City, club con el que conquistó cuatro títulos de la Premier League, cinco Copas de la Liga y una FA Cup, entre otros trofeos.

También fue internacional con Inglaterra y participó durante años en las principales competiciones con la selección inglesa.

Ahora, alejado de los terrenos de juego y sin club, el delantero deberá afrontar este procedimiento judicial por el accidente ocurrido el pasado mes de mayo.

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