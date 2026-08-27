Mourinho: "Mbappé es increíble, le veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid"

Kylian Mbappé lideró con tres goles la goleada (4-1) ante la Real Sociedad en la vuelta de José Mourinho al Santiago Bernabéu 13 años después. Los blancos han firmado dos victorias (Espanyol y Real Sociedad) en las dos primeras jornadas de LaLiga para colocarse en lo más alto de la clasificación. El entrenador portugués fue preguntado por la actuación de Mbappé, a quien calificó de "increíble" y con el "hambre" para hacer historia en el club blanco.

"No me gusta comparar jugadores -al ser preguntado por la comparación con Cristiano Ronaldo-, pero este tío -Mbappé- es increíble. Me alegro mucho de que haya hecho historia en el Mundial, pasando a la eternidad del fútbol porque es el que más goles ha hecho. Y le veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid", señaló el de Setúbal.

"Además de Kylian, el equipo ha sido siempre un equipo, incluso en las dificultades de la primera parte; y el segundo tiempo metimos una o dos marchas más, y el equipo me gustó mucho", analizó Mourinho.

"Mbappé es un jugador increíble. Absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 goles ya no puedo decirte. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con los atacantes. Estoy muy contento con él", subrayó The Special One.

"Un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer"

El entrenador del Real Madrid también se refirió a los pitos que se escucharon al descanso en el Bernabéu.

"Ya conocemos al Bernabéu. Y gracias que son así. Es consecuencia de la historia. La exigencia es por la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y la gente quiere más y más. Los aficionados pueden, y pagan, para tener sus emociones de felicidad y de frustración. Ante los pitos, tranquilidad. Los pitos y los aplausos tienen algo de justicia siempre. Un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer. Pero hay partidos que se van a ganar con dificultades", avisó Mourinho.

El técnico portugués justificó también la sustitución de Vinícius y aclaró que es necesaria la gestión de minutos con partidos cada tres días. continuó.

"Sin la sensación positiva de haber marcado el gol nunca le hubiera cambiado. Habiendo partido cada tres días era bueno descansar. La temporada pasada tuvo pitos algunas veces y pensé que sería bueno llevarse esta ovación", apuntó Mourinho.

El entrenador portugués también analizó su vuelta al Santiago Bernabéu 13 años después como un "partido tranquilo", aclarando que "no" está "para muchos nervios y tensión" tras una ya larga trayectoria en los banquillos.

"Un primer partido tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos, son muchos más. Es la primera vez en el nuevo Bernabéu. El primer tiempo fue difícil para nosotros, en el sentido de no hacer bien la presión y la Real Sociedad en su primer tiro en el primer tiempo nos marcan. Me hubiese gustado la pausa para la hidratación hoy, hubiese sido perfecto. Ajustamos algunas cosas al descanso. Tuvimos mucho fútbol y mucha calidad en el segundo tiempo", indicó Mourinho.

"Me gustó la tranquilidad con la que afrontó el equipo la dificultad. Y conseguimos que la gente salga del campo con un sabor de lo que podemos hacer", añadió Mourinho.

El entrenador del Real Madrid explicó cómo gestionar una plantilla con futbolistas de calidad top, subrayando que a ese tipo de jugadores hay que "enseñarles muy poco sobre lo individual"

"En mi carrera he tenido la oportunidad de entrenar a equipos con jugadores increíbles y también el periodo de entrenar jugadores buenos, pero no top del top. Y a esta gente tienes que enseñarle a jugar como equipo, tú tienes que enseñarles muy poco sobre lo individual", reconoció el entrenador luso.

"Mbappé no es solo un jugador de meter goles, un atacante que espera para meter gol, y cuando va atrás a dinamizar tiene mucha calidad. Obviamente Kylian es Kylian, pero los centrales han sido muy dominadores, Fede y Bernardo han estado increíbles. Jude Bellingham y Cucurella, estando más atrasados en su forma física por llegar más tarde, me han gustado mucho", concluyó Mourinho.