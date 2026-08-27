Mats Wilander avisa sobre Alcaraz en el US Open: "Si le das tres partidos..."

La reaparición de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses fuera de las pistas por una lesión en la muñeca es uno de los temas que centran las conversaciones estos días en Flushing Meadows. El campeón de siete grand slam no juega un partido individual desde el pasado 14 de abril, día en el que se lesionó en su duelo ante Otto Virtanen en el Conde de Godó, y las dudas sobre qué versión del jugador de El Palmar se podrá ver en Nueva York están sobre la mesa. Exjugadores como Greg Rusedski han expresado sus dudas sobre si es una decisión acertada por parte del pupilo de Samu López el regresar tras un largo periodo de inactividad en un gran slam con partidos a cinco sets.

"Entrenar es una cosa, un partido es algo totalmente distinto. No puedes comparar la tensión, el estrés y la explosividad. Puedes entrenar tan fuerte como quieras, pero no puedes replicar los partidos. Por eso creo que necesita comenzar con partidos al mejor de tres sets. No estoy siendo negativo con Carlos. Solo pienso que para qué arriesgarte en un partido a cinco sets", indicaba hace unos días Rusedski.

"No sé a quién se enfrentará Alcaraz en las dos primeras rondas, pero..."

Pero la opinión del extenista británico no es la que sostiene Mats Wilander, extenista sueco y ganador de siete grand slam. El exjugador de 62 años considera que Alcaraz solo necesita tres partidos para poder sacar su mejor versión en el US Open y convertirse en candidato a retener su corona en Nueva York y sumar el que sería octavos major de su carrera.

"No sé a quién se enfrentará Alcaraz en las dos primeras rondas, pero si le das tres partidos, se mantendrá en el torneo y puede que juegue el mejor tenis de su carrera", argumenta el extenista sueco en declaraciones a Eurosport.

El que fuera campeón del US Open en 1988 siempre ha sido un defensor de Carlos Alcaraz y sostiene que, al igual que Novak Djokovic, el murciano puede competir en un grand slam sin haber jugado uno o varios torneos previos. Esta misma temporada apareció en el Open de Australia sin haber jugado ningún partido oficial a principios de año y se lazó con el título en Melbourne.

Además, Wilander argumentó que el hecho de jugar el dobles mixto con Serena Williams puede serle de gran ayuda a Carlos Alcaraz, quien podría sacar mucho provecho de los consejos de la tenista estadounidense.

"Para Carlos, tener esa voz externa que le habla mientras juega, ya sea Juan Carlos Ferrero, que ya no está allí, u otra persona, creo que es realmente clave cuando juegas el US Open", opina Wilander.

"Jódar tiene un gran talento, pero no cuenta con golpes potentes"

Por otro lado, el extenista sueco se refirió a Rafa Jódar, argumentando que al tenista de Leganés aún le faltan "golpes potentes" para poder optar a ganar un gran slam.

"Creo que (Jódar) tiene un gran talento, pero no cuenta con golpes potentes. Será un candidato a ganar algunos Grand Slams, pero no veo en él el mismo potencial que veo en Arthur Fils", explica Mats Wilander.

El extenista sueco cree que Rafa Jódar debe mejor su derecha y su servicio para poder ganar un major.

"El servicio mejora con la edad. Así lo hicieron Djokovic y Federer. Y en el caso de Jodar, creo que si mejora el servicio, podría llegar al top 5 mundial", concluye Mats Wilander.