"Mi vida corre peligro": preocupación por los últimos vídeos de un exjugador del Real Madrid

Kyle Singler ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores después de publicar una serie de vídeos en sus redes sociales con mensajes difíciles de interpretar y afirmaciones alarmantes sobre su situación personal.

El exjugador del Real Madrid y de la NBA asegura, entre otras cosas, que su vida "corre peligro", que tiene sus cuentas bancarias congeladas y que le han cortado el suministro eléctrico de su vivienda.

"Entrenador, ¿dónde está? Pensé que estábamos en el mismo equipo", afirma en uno de sus mensajes"

En varios de los vídeos también señala directamente a Mike Krzyzewski, el legendario entrenador de la Universidad de Duke con el que coincidió durante su exitosa etapa en el baloncesto universitario estadounidense.

Singler sostiene que su antiguo técnico le ha tendido "una trampa" y le ha "abandonado". "Entrenador, ¿dónde está? Pensé que estábamos en el mismo equipo", afirma en uno de sus mensajes.

"Estoy encerrado en mi casa y ya no tengo libertad"

Los vídeos contienen diferentes afirmaciones sobre la situación en la que asegura encontrarse actualmente. Singler sostiene que sus cuentas bancarias han sido congeladas y que se encuentra sin electricidad en su domicilio. "Estoy encerrado en mi casa y ya no tengo libertad", llega a asegurar.

Sin embargo, el mensaje que más inquietud ha generado entre sus seguidores es otro mucho más contundente: "Mi vida corre peligro". Por el momento, no consta información independiente que confirme las circunstancias que Singler describe en estos vídeos.

En 2024 ya generó una oleada de preocupación

No es la primera ocasión en la que las publicaciones del exjugador provocan alarma entre familiares, antiguos compañeros y aficionados.

En 2024 difundió varios vídeos con mensajes que también generaron preocupación por su situación personal y en los que llegó igualmente a afirmar que temía por su vida.

Entonces, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), sindicato de los jugadores de la NBA, se puso en contacto con su familia para ofrecer ayuda.

Numerosos antiguos compañeros y jugadores de la liga estadounidense también reaccionaron públicamente para mostrarle su apoyo. Uno de ellos fue Kevin Love: "Te quiero, Kyle. Escríbeme cuando quieras, por favor", escribió entonces.

Isaiah Thomas y Andre Drummond fueron otros de los jugadores que expresaron públicamente su preocupación y respaldo.

Difícil situación personal los últimos años

Los últimos años de Singler fuera de las pistas han estado marcados por distintos episodios personales que han trascendido públicamente.

Hace menos de un año también se conoció un incidente relacionado con una presunta agresión a su pareja en presencia de su hijo menor y un supuesto consumo de drogas.

Ahora, sus nuevas publicaciones han vuelto a activar las alarmas entre quienes siguieron su carrera y entre antiguos compañeros que ya mostraron su preocupación cuando protagonizó un episodio similar en 2024.

Su paso por el Real Madrid y la NBA

Kyle Singler tuvo una destacada trayectoria antes de abandonar el baloncesto profesional.

El estadounidense fue una de las grandes estrellas de la Universidad de Duke antes de iniciar su carrera profesional en España durante el cierre patronal de la NBA de 2011.

Su primera experiencia fue en el Lucentum Alicante, desde donde dio el salto al Real Madrid durante la temporada 2011-12.

Posteriormente regresó a Estados Unidos para iniciar su etapa en la NBA. Singler vistió las camisetas de Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder durante seis temporadas.

Tras finalizar su etapa en la liga estadounidense regresó al baloncesto español para jugar en el Obradoiro y posteriormente disputó dos encuentros con La Laguna Tenerife en 2019.

Años después de poner fin a aquella trayectoria, sus últimas publicaciones vuelven a generar preocupación entre unos seguidores que ya vivieron una situación similar en 2024 y que ahora están especialmente pendientes de su estado.