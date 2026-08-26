Joan Laporta, sobre Julián Alvarez: "La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha vuelto a admitir este miércoles el interés del club culé de fichar a Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid.

"La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador", comentó Laporta en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

Laporta también explicó cómo se desarrolló la negociación con el Atlético de Madrid por Julián Alvarez.

"Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje", ha relatado el presidente del Barcelona.

"Dicho esto, pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en ‘stand by’. ¿Qué ha pasado? Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es 'vox populi' que el jugador quiere venir al Barça. Esta situación ha creado mucho ruido que no es motivado por acciones del Barça. Hablamos con Enrique Cerezo y luego él habló. Yo a él lo aprecio mucho y quiero decir que el Barça ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos hecho lo mismo que hacemos con otros clubes. Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente; sigue en caso de que el Atleti quiera vender al jugador", aclaró Laporta.

Estas declaraciones de Joan Laporta llegan el mismo día que Julián Alvarez se ha ausentado del entrenamiento por "una indisposición", según informó el club rojiblanco.

El delantero argentino protagonizó un duro episodio el pasado domingo, cuando fue silbado por la afición rojiblanca y abandonó el terreno de juego del Metropolitano en solitario.

Hansi Flick ha comparecido hoy en la previa del duelo liguero ante el Athletic y ha asegurado no querer hablar del delantero del Atlético de Madrid, ciñéndose a las palabras de Joan Laporta.

"Creo que el presidente ayer ya lo dejó y Deco y yo estamos de acuerdo con lo que dijo... No quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro, no solo en el presente. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no. Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años", ha señalado el entrenador alemán este miércoles.

Una situación bloqueada y sin aparente solución

El futuro de Julián Alvarez es, a día de hoy, una incógnita aunque todo apunta a que tendrá que seguir en Madrid, a no ser que acepte una posible oferta del Arsenal. Y es que el club rojiblanco ha aclarado que no va traspasar al futbolista argentino al Camp Nou, a no ser que se abone su cláusula de 500 millones de euros.

La situación de Julián Alvarez se comenzó a tornar en muy complicada el pasado mes de junio, cuando en pleno mundial aseguró de forma pública su deseo de ser traspasado.

"La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club (Atlético de Madrid), con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", indicaba el pasado 22 de junio a ESPN.

Unas palabras que supusieron un terremoto en el Atlético de Madrid, club que decidió denunciar ante la FIFA al Barcelona por estimar que mantuvieron contacto con un jugador con contrato en vigor fuera del periodo de mwrcado de fichajes.