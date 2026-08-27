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Julián Alvarez sigue "indispuesto" y se ausenta del entrenamiento por segundo día consecutivo

El delantero argentino no se entrena con el Atlético de Madrid por segundo día consecutivo. Su futuro sigue en el aire.

Julián Alvarez, en el banquillo del Metropolitano

Julián Alvarez, en el banquillo del Metropolitano Efe

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El culebrón Julián Alvarez apunta a mantenerse hasta el último día de mercado. El delantero argentino se ha vuelto a ausentar por segundo día consecutivo del entrenamiento del Atlético de Madrid, al seguir "indispuesto" y continuar con "malestar", según informaron fuentes del club rojiblanco. Como ya ocurrió ayer miércoles, el delantero de Calchín no se ejercitó con el resto del equipo, una situación que sigue complicándose tras lo ocurrido el domingo en el Metropolitano y las palabras de Joan Laporta de este mismo miércoles.

A falta de un entrenamiento más, este viernes, todo apunta a que Julián Alvarez no entrará en la convocatoria para el duelo liguero ante el Sevilla de este sábado en el Sánchez Pizjuán. Las últimas informaciones que han aparecido en varios medios deportivos apuntan a que el Atlético estaría abierto a estudiar un traspaso del futbolista argentino al Arsenal, pero nunca al Barcelona.

Joan Laporta reiteró este mismo miércoles que la oferta del Barça por Julián seguía vigente, "en el caso de que quieran vender".

"La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador", aseguraba el presidente del Barcelona.

El Arsenal, única opción para que Julián salga del Atlético

El Atlético de Madrid, tal y como ha expresado una y otra vez a lo largo de las últimas semanas por medio de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, no negociará ningún traspaso del atacante al Barcelona, cuya oferta de cien millones de euros a pagar en seis plazos, presentada a finales de mayo, fue rechazada por el Atlético, además de remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros para salir a ese destino.

El caso Julián saltó por los aires el pasado mes de junio cuando, en mitad del Mundial, el delantero expresó su deseo de cumplir su sueño y ser traspasado.

Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club (Atlético de Madrid), con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", indicaba Julián el pasado 22 de junio a ESPN.

Mas de dos meses después, la situación sigue bloqueada y el futuro del argentino debe resolverse antes del cierre del mercado el próximo martes 1 de septiembre.

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