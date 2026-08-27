El Atlético no negociará el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona: "Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación"

El Atlético de Madrid ha vuelto a dejar clara este jueves su postura de no negociar con el Barcelona un posible traspaso de Julián Alvarez, quien por segundo día consecutivo no se ha entrenado con el conjunto rojiblanco. En un comunicado publicado en su página web, el club colchonero informa que el Consejo de Administración del Atlético de Madrid ha "mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona".

En un contundente comunicado, el Atlético denuncia que el Barcelona no ha cumplido con las normas éticas y profesionales que deben regir cualquier negociación en el mercado de fichajes, aclarando que "ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos".

"Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que 'el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez'", sostiene el comunicado rojiblanco.

Por último, el Atlético de Madrid se muestra convencido de que Julián Alvarez "comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos".

Comunicado íntegro del Atlético de Madrid

NO SE NEGOCIARÁ EL TRASPASO DE JULIÁN ALVAREZ AL FC BARCELONA

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que "el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez".

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.