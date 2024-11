Carlos Alcaraz hace saltar todas las alarmas en Turín y suspende su entrenamiento

Carlos Alcaraz ha suspendido este martes su entrenamiento al encontrarse todavía indispuesto por un constipado que arrastra desde hace varios días y que, junto a un dolor de estómago, le impidió rendir con normalidad este lunes ante el noruego Casper Ruud, contra el que perdió en la primera jornada de las Finales ATP.

El tenista murciano intentó iniciar el entrenamiento, pero tras pocos minutos de peloteo con el estadounidense Andres Martin tuvo que dejar la pista al no estar recuperado.

Alcaraz se medirá este miércoles al ruso Andrey Rublev en un partido clave para mantener sus opciones de estar en las semifinales.

Ya el año pasado Alcaraz cayó en el primer partido en esta cita, ante el alemán Alexander Zverev, pero consiguió llegar a las semifinales.

Sin embargo, sus complicaciones para respirar bien por el catarro condicionan sobremanera su estado físico para el día decisivo.

"Le cuesta respirar"

"En cuanto se mueve un poco, le cuesta respirar. Tiene el pecho un poco cogido. Mal momento para ponerse malo. No debemos adelantar si jugará o no mañana. Todos hemos jugado en estas circunstancias. Creo que no llegará a tanto como para no saltar a la pista. Va a ser difícil que esté al cien por cien mañana", ha dicho su entrenador Juan Carlos Ferrero.

El periodista Germán R. Abril confirma que sigue teniendo problemas respiratorios a pesar de acumular cuatro días tomando antibióticos. Su objetivo es descansar este martes a la espera de mejorar sensaciones para el partido ante Rublev.

La Davis, la próxima semana

En una semana, además, tendrá que disputar en Málaga la Copa Davis, en lo que será la retirada de su compatriota Rafa Nadal.

"Unos días antes de venir a Turín me puse enfermo en casa. Luego los días que entrené aquí me encontraba bien. No muy bien, pero bien. Podía jugar. Sentía que podía entrar en los peloteos en los entrenamientos. Obviamente, en los partidos es totalmente diferente. Pero hoy no me sentí bien. Esta mañana me dolía el estómago. No quería decirlo para que no sonara una excusa, pero si me siento mal, me siento mal. Es lo que ha pasado hoy", señaló Alcaraz tras su derrota ante Ruud.

El actual campeón de Roland Garros y Wimbledon también señaló que debe mejorar su nivel en pistas cubiertas: "No tengo experiencia jugando en pistas cubiertas. Tengo que mejorar en esta parte del año en la que jugamos bajo techo. Seré un jugador muy bueno en pista cubierta, estoy seguro de ello. Pero creo que es cuestión de tiempo, de adquirir experiencia, de jugar partidos...", analizó el tenista de El Palmar.

