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Masters Shanghái

Carlos Alcaraz - Zizou Bergs: Horario y dónde ver el partido de dieciseisavos del Masters de Shanghái

El belga Zizou Bergs reta a Carlos Alcaraz por un puesto en los octavos de final. Consulta la hora y dónde ver el partido del Masters de Shanghái.

Carlos Alcaraz durante su primer partido en el Masters de Shanghái

Carlos Alcaraz durante su primer partido en el Masters de Shanghái EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Carlos Alcaraz y Zizou Bergs se miden en Shanghái por un billete para los octavos de final del penúltimo Masters de la temporada. El murciano, que sumará puntos sí o sí sea cual sea su resultado en esta edición, busca llegar lo más lejos posible en un torneo donde su mejor actuación fueron unos cuartos de final en 2024.

Carlitos, actual campeón del ATP de Tokio, se deshizo con comodidad de Juan Manuel Cerúndolo por un doble 6-3 en su primer partido en China, donde además estrenó un nuevo look dejándose el bigote, al igual que todo su equipo como promesa tras ganar el torneo en Japón.

Shanghái vuelve a ser una buena piedra de toque para un Alcaraz que ya dejó buena imagen en el US Open y que se llevó el título en Tokio, pero que necesita seguir sumando partidos y puntos para intentar llegar lo mejor posible a la recta final de la temporada, donde aspira a conseguir por primera vez los títulos de Shanghái, París-Bercy, ATP Finals y Copa Davis.

Segundo enfrentamiento ante Bergs

A su vez, Bergs venció por 6-0 y 6-3 al peruano Buse y se medirá a Carlitos por segunda vez en su carrera, siendo precisamente la primera el año pasado en Tokio, donde el español se impuso por un 6-4 y 6-3. Por la misma parte del cuadro están Tommy Paul y Vacherot, el sorprendente campeón de la edición pasada.

De momento siguen en el cuadro otros tres españoles: Davidovich jugará ante Tiafoe, Jódar ante Lehecka y Carreño ante Aliassime.

Horario y dónde ver el Alcaraz-Bergs

El partido de 1/16 del Masters de Shanghái entre Carlos Alcaraz y Zizou Bergs se disputará este lunes 12 de octubre no antes de las 12:00 (horario peninsular) en la pista central del complejo chino.

Podrás consultar la última hora del partido y toda la información del torneo en la web de Antena 3 Deportes.

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