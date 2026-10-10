Carlos Alcaraz cumple su promesa y sorprende a todos con un increíble cambio de look en Shanghái: "Ha llegado para quedarse"

Carlos Alcaraz sigue innovando con su pelo. El murciano, reciente campeón del ATP 500 de Tokio, sorprendió a su llegada a Shanghái con un nuevo cambio de look, y muy propio de 'movember'...

Carlos y todo su equipo se dejan el bigote

El número 3 del mundo apareció con su ya habitual melena recogida, pero esta vez se ha dejado bigote, algo que no había hecho hasta entonces. Es más, no solo él, sino todo su equipo le ha copiado el look como promesa cumplida tras el título de Alcaraz en Tokio, donde revalidó título y volvió a levantar un trofeo casi ocho meses después de que lo hiciera por última vez en Doha.

Después de ganar en la capital japonesa se hizo viral un vídeo en el que aparece el jugador celebrando el éxito con su equipo y gritando "¡Bigotes para todos!".

"Hay un par de peinados que no he probado"

El ganador de siete Grand Slams dejó claro hace unos días que quiere seguir innovando con su cabello: "Creo que ahora mismo necesito cambiarlo y ver qué me queda mejor. No sé qué vendrá después, pero hay un par de peinados que aún no he proba... Ahora mismo lo estoy dejando crecer. Siento que el pelo crece y es hora de desordenarlo y probar cosas nuevas", explicó.

"El bigote ha llegado para quedarse"

Este sábado, tras vencer con contundencia y muy buenas sensaciones al argentino Juan Manuel Cerúndolo en su primer partido en Shanghái, Carlitos habló sobre su look: "Sí, vamos a mantenerlo durante una semana. Siempre había querido saltar a la pista al menos una vez con bigote. Así que, antes de Tokio, dijimos: 'De acuerdo, si gano el torneo, todos nos dejamos bigote y jugamos en Shanghái con él'. Creo que va a ser divertido. Nos estamos riendo y simplemente disfrutamos de la experiencia. Así que el bigote ha llegado para quedarse", explicó. Su próximo rival saldrá del duelo entre Bergs y Buse.