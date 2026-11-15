Sandra Golpe recibe la Antena de Oro por su trabajo en Antena 3 Noticias

La periodista y presentadora de Antena 3 Noticias 1, Sandra Golpe, ha recibido la Antena de Oro por su labor al frente del informativo. El reconocimiento se ha entregado este sábado durante la 53ª edición de estos premios, que distinguen el trabajo y la trayectoria de los profesionales de la radio y la televisión.

El Gran Casino de Aranjuez ha acogido una ceremonia que ha reunido a numerosos representantes del sector audiovisual. La gala, presentada por la periodista de RTVE Ana Belén Roy, ha estado marcada por los discursos de los premiados, los reencuentros entre compañeros y distintos momentos de humor.

Sandra Golpe, entre los premiados de las Antenas de Oro

La presentadora de Antena 3 Noticias ha sido una de las protagonistas de la noche. Para recoger su galardón, Sandra Golpe ha elegido un conjunto negro compuesto por un top de cuello halter y unos pantalones de lentejuelas, acompañado de un cinturón con detalles brillantes.

Su reconocimiento se suma al de otros profesionales de Atresmedia que también han sido distinguidos en esta edición. Entre ellos se encuentran José Yélamo, presentador de 'laSexta Xplica', y Jaime Cantizano, conductor de 'Por fin' en Onda Cero, premiados por su trabajo en televisión y radio, respectivamente.

Los otros rostros reconocidos en la gala

La 53ª edición de las Antenas de Oro también ha contado entre sus galardonados con Carmen Porter, Iker Jiménez, Jordi Hurtado y Carlos Sobera. La ceremonia ha ayudado a reconocer la labor de distintos profesionales que desarrollan su actividad en programas informativos y otros espacios de radio y televisión.

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