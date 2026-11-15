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Zverev hace gala de número 1 y tira de saque para derrotar a Rafa Jódar en su debut en las ATP Finals

El alemán no da opción al debutante Rafa Jódar y gana su primer partido como número 1 del mundo. Jódar, obligado a ganar su próximo partido para tener opciones de clasificarse.

Rafa Jódar durante su partido en las ATP Finals

Rafa Jódar durante su partido en las ATP Finals Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Rafa Jódar ha caído en su debut en las ATP Finals ante Alexander Zverev, número 1 del mundo y campeón del torneo en 2018 y 2021, por 4-6 y 4-6 en el que también ha sido el partido que ha abierto oficialmente la Copa de Maestros 2026.

Sasha domina a Jódar desde el saque

El alemán, quien cayó en su primer partido en el Masters de París hace unos días, ha sumado su primera victoria como número 1 de la ATP en un encuentro que ganó desde su implacable servicio (10 aces y 0 doble faltas), poniendo en juego 36 primeros saques de los 51 que disputó en total (solo perdió 10 puntos).

Sasha comienza a lo grande con una victoria sin ceder sets y Rafa, que compitió todo lo que le dejó el alemán, tendrá que ganar a Ben Shelton para tener opciones de clasificarse, o al menos llevarse un set ante el estadounidense. Poco tiene que reprocharse el de Leganés, quien salvó varias bolas de break y apretó lo que pudo el servicio del germano. Mucha más presión tendrá ante Ben pasado mañana, donde si necesita sacar algo positivo.

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