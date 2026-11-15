Vídeo: El papa León XIV sobrevuela los Andes en su viaje por Perú y reivindica las tradiciones religiosas

El papa León XIV ha defendido este domingo el papel de las tradiciones religiosas durante su visita a Cuzco, Perú. En un encuentro con fieles celebrado en la fortaleza inca de Saqsaywaman, ha asegurado que estas costumbres son "un tesoro invaluable de buenas enseñanzas" para los jóvenes.

El Pontífice ha destacado que las procesiones, peregrinaciones y fiestas religiosas permiten reunir a personas con diferentes formas de pensar y pueden contribuir a la reconciliación.

Un mensaje dirigido a los jóvenes

León XIV ha pedido que las nuevas generaciones participen en las celebraciones religiosas y que sus aportaciones sean escuchadas y valoradas. También ha recordado al arzobispo de Cuzco, Richard Daniel Alarcón Urrutia, fallecido el pasado 30 de octubre.

Tras su paso por Cuzco, el Papa tiene previsto desplazarse a Pucallpa, donde se reunirá con representantes de comunidades amazónicas y presidirá una misa. Su viaje apostólico concluirá el lunes en Lima, antes de regresar a Roma.

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