Inglaterra baja de la nube a España en el Metropolitano y la Roja pierde el invicto 43 partidos después

La Selección Española ha perdido el invicto 43 partidos después (desde el 0-2 frente a Escocia el 28 de marzo de 2023) tras caer 2-3 ante Inglaterra en el Metropolitano en un partido loco donde los chicos de Luis de la Fuente comenzaron perdiendo 0-3 y terminaron muriendo en la orilla en busca del empate. Trafford salvó el empate (3-3) en la recta final con una doble parada espectacular. España finaliza la fase de grupos de la Nations League como segunda por detrás de los Three Lions.

Inglaterra arrebata el histórico invicto a la campeona

Duró mucho, demasiado, pero hasta aquí ha llegado la histórica racha de invicto de la campeona del mundo. 43 partidos consecutivos y más de tres años y nueve meses después la Roja hincó la rodilla en un partido oficial, y lo hizo ante una Inglaterra que comenzó goleando y terminó pidiendo la hora ante el agobiante acoso de los locales, apoyados por un Metropolitano que se vistió de gala para recibir a la Copa del Mundo y homenajear a las víctimas del accidente de Urda.

El equipo de Luis de la Fuente fue demasiado vulnerable en defensa, como nunca lo ha sido en la 'era De la Fuente'. Pagó caro los despistes y no estuvo a la altura del nivel de los últimos años, especialmente en el repliegue y en los marcajes. Mucho, y todo el mérito de los ingleses, que le jugaron de tú a tú a la campeona y que castigaron los errores de concentración de España. Primero Kane con su especialidad (control, regate y transformando el penalti que él mismo provocó) y después Konsa y White en un abrir y cerrar de ojos (53' y 58' respectivamente) abrieron las 'carnes' de la campeona.

Un único tropiezo... que condena a España al segundo puesto

No había aparecido Lamine hasta el momento, y en cuanto lo hizo el partido cambió. Provocó el penalti que transformaría Oyarzabal y dejó a los ingleses con diez con más de 40 minutos por delante. La tortilla ya estaba dada la vuelta, pero el resultado era demasiado abultado y pese a eso la reacción española solo encontró oposición en un milagroso Trafford que evitó el empate con una doble parada en el descuento. España perdió, pero lo hizo de pie, como los campeones. Dura derrota que, además de terminar con la histórica racha, deja a la selección en el segundo puesto, lo que significa que no tendrán factor campo a favor en los cuartos de final.