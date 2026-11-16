La Guardia Urbana desaloja por sorpresa la acampada por el derecho a la vivienda en Barcelona

47 días después la acampada por la vivienda en Barcelona es desalojada. Agentes de la Guardia Urbana con efectivos del Área de Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra, han desalojado a los acampados por la vivienda instalada en la Plaza de Cataluña.

Acampada Habitatge Catalunya ha publicado en sus redes sociales que han sido desalojados de manera "ilegal, sin previo aviso y sin mediación". Además, ha difundido un documento en el que se puede ver la orden de desalojo, firmada por el regidor del distrito de L'Eixample, Jordi Valls Riera. Este detalle también lo han destacado indicando que la la Guardia Urbana ha procedido al desalojo "bajo la decisión de un regidor, no bajo la decisión del alcalde" y ha reclamado la intervención de "la figura de mediación".

Durante el operativo, varios furgones policiales han rodeado la plaza y han cortado todos los accesos al tráfico estableciendo un perímetro que ha rodeado la acampada. La actuación policial se ha saltado con cerca de 80 identificaciones y sin que se hayan interpuesto denuncias. Posteriormente, los operadores del servicio de limpieza han terminado de sacar el material y limpiar la zona.

Se desmonta la acampada en Palma y Vigo

Horas antes en Palma se daba por concluida la protesta permanente que se había instalado en la Plaza de España de la isla. Los activistas de Acampar per Habitar avisaron de que "la lucha por el derecho a la vivienda está lejos de acabar".

En el comunicado de cierre han resaltado que Mallorca es un territorio donde trabajar "no garantiza poder vivir", donde los alquileres "consumen salarios enteros", donde los familias "viven con miedo de perder su casa" y donde la especulación "tiene más poder que las necesidades de quienes lo habitan".

Situación parecida la vivida en Vigo donde también se ha procedido a desmontar la acampada de la Praza de Compostela. Paralelamente se prepara una concentración convocada el lunes para criticar la "negativa" del Ayuntamiento de Vigo a darle una alternativa habitacional a una decena de personas en situación de calle, algo que la concejala responsable niega "radicalmente".

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