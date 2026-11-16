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Al menos 11 muertos y varios heridos en el incendio de un inmueble en la turística isla de Phuket, en Tailandia

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio pudo producirse por un cortocircuito en un poste eléctrico situado frente al edificio, durante la lluvia.

Incendio en un edificio en la isla de Phuket

Al menos 11 muertos y varios heridos en el incendio de un inmueble en la turística isla de Phuket | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Tragedia en la turística isla de Phuket donde el incendio en una vivienda deja al menos 11 personas muertas y varios heridos. El gobernador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, indicó que el fuego comenzó de madrugada en un edificio en el que se alquilan habitaciones y en el que también estaba ubicado un negocio de venta y alquiler de motocicletas.

Según el último balance oficial, difundido por el Departamento de Relaciones Públicas de siete provincias del sur, 20 personas han resultado afectadas por heridas menores siendo rescatadas con vida y estando ya en situación fuera de peligro. Hasta ahora se desconocen las identidades de los fallecidos y los lesionados. "Según las primeras hipótesis, el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en un poste eléctrico situado frente al edificio, durante la lluvia. Las chispas se habrían propagado hasta alcanzar las motocicletas estacionadas debajo del poste, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente".

Además ha trascendido que en esa primera planta estaban aparcadas unas 100 motocicletas y había "una gran cantidad de materiales inflamables", lo que "generó una densa humareda con una elevada concentración de sustancias tóxicas".

A mediados de julio, un incendio nocturno en un bar de Bangkok dejó un saldo de 33 muertos y al menos 14 heridos graves, también atribuido de forma preliminar a un cortocircuito en el lugar, en el que se encontraron decenas de personas al momento del incidente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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