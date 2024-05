Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: horario y donde ver el partido de Roland Garros, en directo

Carlos Alcaraz afronta este viernes su tercer partido en Roland Garros 2024 enfrentándose al estadounidense Sebastian Korda, actual número 28 del ranking. El murciano y tercer favorito del cuadro masculino del grand slam parisino, que había arrollado a J.J. Wolf en su estreno, se dejó un set en su duelo de segunda ronda ante Jesper de Jong, quien logró arrebatarle un set. Las dudas aparecieron en el tenis de un Alcaraz que tuvo una desconexión importante en la tercera manga ante el jugador neerlandés.

El tenista de El Palmar sabe que esas desconexiones y el gran número de errores no forzados pueden mandarle para casa ante un tenista del nivel de Korda. "Ha sido un partido en el que he tenido muchos altibajos y estoy contento de haber estado fuerte mentalmente para no irme", declaró Alcaraz tras superar el susto ante De Jong.

"Me ha costado un set y medio volver al partido. Creo que es imposible estar concentrado en cada bola de principio a fin, pero tengo que intentar que esos momentos me duren un juego o dos, no tanto", apuntó Alcaraz.

Al español le espera ahora una dura prueba ante Sebastian Korda, un tenista al que domina en el cara a cara (3-1). Carlos Alcaraz se ha impuesto en los dos últimos duelos ante el estadounidense: Queen's (2023) y Roland Garros (2022). Korda logró su única victoria hasta la fecha frente a Carlitos en Montecarlo (2022). El priumer cara a cara entre ambos jugadores, en las Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals de 2021, fue para Alcaraz.

La mejor noticia para Carlos Alcaraz, tras sus dos primeros partidos en Roland Garros, es que la lesión en su antebrazo derecho parece superada.

"El brazo está bien, no he notado nada. Pero es verdad que estas condiciones no ayudan, con tanta humedad cuesta mover la bola, hacer golpes ganadores, los puntos se hacen muy largos. Y ahí me he asustado un poco por cómo podía reaccionar el brazo. Pero los altibajos que he tenido no los achaco al brazo, los achaco a mi", reconoció el murciano tras ganar a Jesper de Jong.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Sebastian Korda

El Carlos Alcaraz vs Sebastian Korda, partido de tercera ronda de Roland Garros 2024, se jugará el viernes 31 de mayo en un horario aún sin confirmar por parte de la organización del gran slam parisino.

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora, el resultado y las reacciones de los protagonistas.

