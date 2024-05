Carlos Alcaraz - Jesper de Jong: partido hoy de Roland Garros, en directo (2-3)

Tras su victoria ante J.J. Wolf, Carlos Alcaraz admitió a pie de pista que ha atravesado "un mes complicado" hasta Roland Garros por su lesión en el antebrazo derecho.

"Ha sido un mes complicado para mí porque me encanta competir y estar alejado de las pistas genera frustración. Ojalá hubiera jugado más partidos, pero he podido prepararme muy bien las dos últimas semanas y me encontré bien en las prácticas con jugadores top que hice aquí. No necesito demasiados partidos para alcanzar mi mejor nivel", avisó el murciano tras su estreno en Roland Garros.

En pocos minutos volveremos a ver en acción al tenista de El Palmar y podremos confirmar si esa lesión en su antebrazo derecho comienza a ser ya cosa del pasado. Carlos Alcaraz sabe que para ganar Roland Garros va a tener que soltar su drive al 100%, en especial cuando se cruce con los 'cocos' del circuito.