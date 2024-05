La directora de Roland Garros lo deja claro: "Nadal piensa que su aventura en este torneo no ha terminado"

¿Volverá Rafa Nadal a Roland Garros en 2025? Es la gran pregunta que todo aficionado al tenis se hace. El 14 veces ganador del torneocayó el martes ante Zverev en primera ronda por primera vez en su carrera (cuarta derrota en 116 partidos) pero puede que no haya sido su última edición en París, algo que el jugador ni confirmó ni desmintió.

Sin embargo, horas después se pronunció una de las grandes voces autorizadas, la de Amelie Mauresmo, directora del Grand Slam parisino que habló con Nadal justo después de perder ante el alemán en una breve conversación en la que el tenista accedió a hablar, pero no a que le hicieran el homenaje.

"En su cabeza aún no ha terminado su aventura en Roland Garros"

"Estaba emocionado pero contento. Dijo que estaba bien para hablar porque le dimos la opción. Pero en su cabeza aún no ha terminado su aventura en Roland Garros. Todo estaba preparado para el homenaje, nos dio el visto bueno pero luego cambió de opinión", explicó la extenista francesa.

Precisamente días antes del debut de Rafa en París ya se confirmó que no habría homenaje del torneo, o que si lo había se había cancelado a petición de este, sin embargo, según las recientes palabras de Mauresmo parece que el tenista de 37 años podría haber dado el visto bueno horas después.

La que fuera dos veces campeona de Grand Slam (Australia y Wimbledon 2006), admitió ante la prensa antes del partido de Nadal que no habría homenaje, lo que se confirmó justo después de que Rafa perdiera ante el 4 del mundo este lunes: "Como podéis imaginar, teníamos algo planeado para él. Pero quiere dejar la puerta abierta, así que no lo presionaremos para que haga nada. Es su decisión si quiere tener una ceremonia adecuada o un adiós y una despedida adecuada. Así que no lo haremos este año".

Toni: "Esperaba que Rafa dijera en RG que se retiraba"

Por otra parte, el tío y exentrenador de Rafa, valoró el posible último partido de su sobrino en Roland Garros: "Esperaba que anunciaría que se retiraba... No lo hizo porque le cuesta dejar algo que has hecho tantos años... si en los próximos meses no le acompañan el físico ni los resultados entonces la decisión será clara...", dijo Toni, que recalcó que el 22 veces ganador de Grand Slam "no estuvo tan lejos de Zverev" y que "con más suerte en el sorteo, pudo ser diferente... el partido ante Zverev llegó demasiado pronto", sentenció.

¿Qué hará ahora Nadal?

Tras caer a las primeras de cambio en París, Nadal descansará unos días y seguirá entrenando, seguramente sobre tierra batida, de cara a los Juegos Olímpicos (27 julio al 4 de agosto), descartando así Wimbledon por "la difícil transición de superficie". ¿Jugará algún torneo en tierra previo a los Juegos o simplemente entrenará en su Academia? Consulta aquí toda la información sobre cuál puede ser el plan de Nadal a partir de ahora.