Carlos Alcaraz - Sebastián Báez: Horario y dónde ver el partido de dieciseisavos del Masters de Montecarlo
El argentino acabó con la esperanza de que viéramos un Alcaraz-Wawrinka antes de la retirada del suizo. Horario y dónde ver el Alcaraz-Báez de 1/16 de Montecarlo.
Sebastián Báez ha impedido que los fans del tenis pudieran disfrutar del primer duelo oficial entre Carlos Alcaraz y Stan Wawrinka, el campeón del Masters de Montecarlo en 2014 que se ha despedido del torneo monegasco tras caer ante el argentino por un doble 7-5.
El tenista suizo de 41 años se ha quedado con las ganas -al menos de momento- de enfrentarse a Carlitos, al que se rindió hace unos días "está llevando el tenis a otra dimensión", pero seguirá compitiendo a lo largo de 2026 en los torneos que vaya eligiendo, muchos de ellos le invitarán al cuadro principal, como en Montecarlo y próximamente en el Conde de Godó.
Stan se despide del Principado, y es que fue aquí, concretamente en 2014, donde consiguió levantar el único Masters 1000 de su carrera, además de disputar la semifinal en 2009 y de pisar los cuartos de final en 2012, 2013 y 2016.
Alcaraz debutará ante Seba Báez
De esta manera, Carlos Alcaraz comenzará la defensa del título ante el argentino Báez, 65 del mundo, ante el que se ha enfrentado en tres ocasiones y en todas se terminó llevando la victoria:
- Playoffs Next Gen Finals 2021: 4-2, 4-1 y 4-2
- 1/16 de final del US Open 2022: 7-5, 7-5 y 2-0 ret
- 1/16 de final ATP Tokio 2025: 6-4 y 6-2.
En octavos podría esperar Dimitrov o Etcheverry, aunque también están el francés Atmane y el estadounidense Quinn. Todo lo que no sea revalidar el título significará que el murciano pierde puntos respecto al año pasado, y en esta edición tendrá la presión de un Sinner que llega lanzado tras ganar Indian Wells y Miami y que solo puede sumar en el Principado. Báez, a su vez, ya ha conseguido su mejor resultado en este Masters, donde siempre había caído en la primera ronda del torneo.
Horario del partido de 1/16 de Montecarlo
El duelo de dieciseisavos del Masters de Montecarlo entre Alcaraz y Báez se disputará este martes 7 de abril en un horario que todavía se desconoce.
