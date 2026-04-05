Wawrinka, la leyenda que sueña con medirse a Alcaraz por primera vez en su carrera: "Está llevando el tenis a otra dimensión..."

El incansable Stan Wawrinka, leyenda del tenis que apura sus últimos coletazos en el circuito ATP, se ha deshecho en elogios a Carlos Alcaraz, al que nunca se ha enfrentado y contra el que podría cruzarse en los 1/16 de final del Masters 1000 de Montecarlo.

Wawrinka ganó en Montecarlo 2014 su único Masters

El suizo de 41 años se medirá al argentino Seba Báez este lunes por un puesto en la segunda ronda del primer Masters en arcilla, un torneo en el que Alcaraz defiende los 1000 puntos de campeón del año pasado. En el Principado es precisamente donde Wawrinka ganó en 2014 su único Masters 1.000, por lo que el torneo ha tenido el detalle de invitarle como para que compita directamente en el cuadro principal. También lo ha hecho el Godó.

"Lo que hace Alcaraz en la pista es excepcional"

"Sería mágico medirme aquí a Carlos. Considero que está llevando el tenis a otra dimensión, lo que hace en la cancha es excepcional", afirmó el helvético, quien afronta 2026 como su último año en el circuito. Este año ha jugado 15 partidos oficiales y tan solo ha ganado seis, pero en muchas de sus derrotas ha conseguido llevar el partido al tercer set y en el Open de Australia llegó a tercera ronda, donde cayó en cuatro sets ante Taylor Fritz.

Wawrinka ocupa en estos momentos el puesto 98 del ranking y a sus 41 años todavía sigue siendo competitivo ante gran parte del circuito, no obstante, el desgaste de los partidos largos le complica llegar lejos en los torneos, aunque en Montecarlo es donde mejor ha rendido de todos los Masters 1.000: además del título en 2014, jugó la semifinal en 2009 y alcanzó la ronda de cuartos de final en 2012, 2013 y 2016.

Stan es posiblemente el último gran jugador en activo y ganador de Grand Slams (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) que todavía no se ha enfrentado a Carlos Alcaraz.

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