Jaime Alcaraz revela cómo es la relación con su hermano Carlos: "Muchos consejos no me da, pero..."

Jaime tiene 14 años y es el más pequeño de la saga Alcaraz. Sigue los pasos tenísticos de su hermano Carlos y acaba de proclamarse campeón de Europa con la selección española infantil, tras imponerse a Eslovaquia en la final.

Sus sensaciones no pueden ser mejores: "La verdad es que estoy progresando mucho más rápido de lo que esperaba, lo estoy haciendo muy bien", aseguró en una entrevista en Radio Murcia Cadena SER, dentro de un ciclo organizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para dar visibilidad a jóvenes talentos.

"Luchador y con mucho carácter"

El murciano, que recientemente fue también finalista en el Campeonato de España de su categoría, se define como un jugador con garra: "Soy un tenista luchador y con mucho carácter".

Al igual que Carlos, su hermano mayor, Jaime destaca la importancia del entorno familiar. Con una vida equilibrada entre torneos y tiempo libre, el joven tenista subraya los valores que le han inculcado en casa: "Es muy importante pasar tiempo con la familia".

Las tres 'C' siempre presentes

Si hay alguien que le sirve de ejemplo ese es sin duda su hermano Carlos Alcaraz, número 2 del mundo: "Espero llegar a ser como es él hoy, incluso mejor", dijo. Preguntado por si recibe muchos consejos del reciente finalista de Wimbledon, Jaime fue claro: "Muchos consejos no me da, pero el consejo más especial que tenemos dentro de la familia son las tres 'C': cabeza, corazón y cojones".

Un lema familiar que resume la filosofía de una familia que ha convertido el deporte en su estilo de vida.

