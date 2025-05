Carlos Alcaraz - Karen Khachanov: Horario y dónde ver el partido de octavos de final del Masters 1.000 de Roma

Carlos Alcaraz buscará este martes el pase a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma por primera vez en su carrera y para ello deberá superar al ruso Karen Khachanov, número 24 del mundo y al que ha derrotado en los cuatro duelos previos. El murciano, que regresaba a la competición tras ausentarse en Madrid por lesión, va a más en el Foro Itálico, donde ha derrotado a Dusan Lajovic y Laslo Djere sin haber cedido un solo set. El murciano ya ha olvidado sus problemas en su aductor derecho y acumula sensaciones positivas sobre la arcilla romana, donde recuperará el número 2 de la ATP si logra alcanzar al menos las semifinales.

El tenista de El Palmar se supo adaptar al horario nocturno en su segundo partido en el Masters 1.000 de Roma y finiquito en dos sets (7-6 y 6-2) al serbio Laslo Djere para acceder a los octavos del torneo italiano.

"De noche cambia mucho. El nivel de bola, de cómo vuela; a nivel visual con los fondos cambia la perspectiva. No voy a decir que haya jugado mal, pero me ha costado esa adaptación. Él ha jugado un gran tenis y me ha dejado poca portería sobre todo al principio". Hemos adaptado el juego bien, hemos luchado y peleado aún estando abajo y ese primer set ha sido muy importante de cara al segundo, con más confianza y más al ataque", analizó Alcaraz tras su triunfo ante el tenista serbio.

"Físicamente estoy yendo bien, me encuentro muy bien. Me he movido con mucha naturalidad, con muchos 'esprines', varias estiradas... Todo espectacular. Obviamente, aunque me encuentre bien, he empezado con esto y va a seguir de esa manera. Si las cosas van bien para qué tocar", reconoció el murciano sobre su estado físico.

El cara a cara entre Carlos Alcaraz y Karen Khachanov

A Carlos Alcaraz le espera una nueva prueba en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma: el ruso Karen Khachanov.

El murciano ha imperado en los cuatro duelos previos ante el tenista de 28 años y número 24 de la ATP. Su primer partido fue en Roland Garros 2022 y Alcaraz se impuso en tres sets (6-1, 6-4 y 6-4). La historia se repitió en su segundo cara a cara en Hamburgo 2022, con una victoria por aplastamiento para el español (6-0 y 6-2).

Carlos Alcaraz volvió a derrotar a Karen Khachanov en los cuartos del Mutua Madrid Open 2023 (6-4 y 7-5). En el cuarto y último partido entre ambos tenistas, en los cuartos de final del China Open 2024, Alcaraz doblegó por cuarta vez al tenista ruso (7-5 y 6-2).

"Juegan parecido (Djere y Khachanov). Van muy bien cuando la bola les va a la altura de la cintura, tienen grandes golpes y les gusta dominar. Vamos a intentar mejorar esas cosas que hemos hecho mal hoy. Partido complicado pero me gusta jugar contra Khachanov porque es un jugador que te da mucho ritmo. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para ir avanzando", analizó Alcaraz sobre el duelo ante Karen Khachanov.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Karen Khachanov del Masters 1.000 de Roma

El Carlos Alcaraz - Karen Khachanov, partido de octavos de final del Masters 1.000 de Roma, se jugará el martes 13 de mayo en un horario todavía por confirmar por la organización del torneo de Roma.

La última hora del partido entre Carlos Alcaraz y Karen Khachanov y la crónica del partido se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

