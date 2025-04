Alcaraz no jugará en Madrid y centra su recuperación en Roland Garros

Carlos Alcaraz no disputará el Masters 1000 de Madrid después de comprobar que no ha evolucionado como esperaba de las molestias musculares que arrastra desde la final del Barcelona Open, disputada el pasado domingo ante el danés Holger Rune.

"Hay que escuchar el cuerpo y, aunque Madrid sea un sitio que espero todo el año para jugar, no han salido las cosas como quería"

El murciano, ganador dos veces en Madrid, ha anunciado su decisión en rueda de prensa. La ha tomado tras haber valorado la dolencia y su evolución con su equipo y no saltará a la pista el sábado, como estaba previsto, para iniciar su participación en el evento.

"Como todos sospechabais por no poder entrenar estos días, en la final de Barcelona se vio que entró el fisio y noté otra cosa en el isquio de la pierna izquierda. Estuve esperando a ver tras las pruebas, a ver si podía jugar sin riesgo. He hecho todo lo posible. No mejoró la cosa y hay que escuchar el cuerpo y, aunque Madrid sea un sitio que espero todo el año para jugar, ilusionante, no han salido las cosas como quería y hemos tomado la decisión de no tomar riesgos para el futuro. Si jugaba iba a empeorar seguramente. Ha sido una decisión difícil, pero creo que es la correcta. Intentaré descansar para estar pronto de vuelta", dijo.

Objetivo: la tierra de París

Alcaraz ya compitió el año pasado en la Caja Mágica con problemas en el hombro. Esta vez ha optado por no forzar y centrarse en una recuperación total de las molestias en el psoas de su pierna derecha. Y es que el de El Palmar tiene la vista puesta en Roland Garros, su gran objetivo de la temporada y donde logró el título en 2023.

El número 3 del mundo también tiene previsto disputar el Masters 1000 de Roma, aunque su participación en la capital italiana tampoco está garantizada. Después, llegará la gran cita de París, el segundo Grand Slam del curso.

"Pensaba que iba a estar mejor. Está en duda la participación. Hay que escuchar el cuerpo. Hablaré con el equipo médico y veré lo que dice el cuerpo. Madrid es un sitio especial para mí, pero veré si estoy en condiciones", expresó el tenista este miércoles en El Hormiguero de Antena 3.

Las sensaciones de Alcaraz no han mejorado desde el domingo cuando las molestias le obligaron a bajar la intensidad en la final ante Rune. Fue atendido por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, primero en el vestuario y después en pista, aunque finalmente completó el partido, que terminó perdiendo.

Apretada agenda

Durante su estancia en Madrid Alcaraz ha cumplido con una apretada agenda. El lunes asistió a un acto en el Ayuntamiento, además de participar en la presentación del nuevo estadio de la Caja Mágica y en el estreno de la serie documental sobre su vida en Netflix. También acudió a la ceremonia de los Premios Laureus, a un evento promocional con la marca El Pozo y, por último, a su aparición televisiva en El Hormiguero.

Lo que no ha hecho en estos días ha sido entrenarse. Su debut en el torneo estaba previsto para el sábado, ante el vencedor del duelo de primera ronda entre el japonés Yoshihito Nishioka y el belga Zizou Bergs. Finalmente, ese estreno no se producirá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com