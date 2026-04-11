Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Hora y dónde ver la final del Masters 1.000 de Montecarlo en directo

Vuelve el partido que paraliza al mundo del tenis. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner estrenan su rivalidad en 2026 en la final del Masters 1.000 de Montecarlo, torneo en el que el murciano defiende título, el italiano sueña con conquistarlo por primera vez y ambos buscan el número 1: Carlitos necesita ganar para mantenerlo.

Alcaraz, campeón en 2025, se deshizo del local Vacherot (6-4 y 6-4) para meterse en su décima final de Masters 1.000, categoría en la que atesora un 88'8% cuando llega a la final (ocho de nueve). El de El Palmar necesita ganar la final para mantener el número 1 mínimo hasta el Conde de Godó.

Para Sinner es su primera participación en el partido por el título en el Principado, lugar en el que pisó las semifinales en 2023 y 2024. En su caso también necesita vencer a Carlitos si quiere volver a lo más alto del ranking ATP. Jannik arrolló en semifinales a un Zverev al que tiene completamente comida la moral (ocho victorias consecutivas). Mónaco es uno de los tres Masters que le quedan por conquistar, curiosamente los tres que se disputan en tierra batida (Roma y Madrid).

Sinner quiere igualar a Djokovic

El italiano, a pesar de que no pudo revalidar el Open de Australia a comienzo de año y cayó ante Mensik en cuartos de Doha, enlaza 16 victorias consecutivas después de ganar los Masters de Indian Wells y Miami y plantarse en la final del Principado. Precisamente este domingo buscará su primer título en Montecarlo, pero también aspira a igualar a Novak Djokovic como el único tenista que ha conseguido ganar los tres primeros Masters del calendario. Nole lo hizo en 2015, y es que realmente ganó los cuatro primeros que jugó porque fue baja en Madrid y cuando volvió a Roma se hizo con el título enlazando así cuatro consecutivos. En ese año, Djokovic alzó tres Grand Slams, siete Masters (incluyendo Copa de Maestros) y Pekín, jugando además la final en Roland Garros, Canadá, Cincinnati y Dubái.

Además, la final de este domingo es el primer enfrentamiento entre ambos en este 2026, no obstante, será la decimosexta vez que se miden en partido oficial (diez victorias del español y seis del de San Candido). En tierra también manda el pupilo de Samu López (3-1).

Horario y dónde ver la final de Montecarlo

La final del Masters de Montecarlo entre Alcaraz y Sinner se disputará este domingo 12 de abril a las 15:00 (horario español) en la pista central Rainier III, un partido que podrás seguir en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión en directo y la última hora.

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