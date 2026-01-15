Open de Australia 2026: Carlos Alcaraz debutará ante Adam Walton y evita a Djokovic

El sorteo del cuadro principal del Open de Australia, primer grand slam de la temporada, ha dibujado el camino y los posibles rivales de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, los principales favoritos a levantar el título el próximo domingo 1 de febrero en la Rod Laver Arena.

Alcaraz, número 1 del mundo y que busca el primer Open de Australia de su carrera, debutará ante el australiano Adam Walton. El primer cabeza de serie con el que se podría cruzar sería el francés Moutet (32) en una hipotética tercera ronda. En unos hipotéticos octavos de final del Open de Australia, Alcaraz podría medirse a Alejandro Davidovich o Paul. Alex de Minaur, Alexander Bublik o Cobolli aparece como posibles rivales del murciano en unos posibles cuartos de final.

De alcanzar las semifinales en el Open de Australia, algo que Alcaraz aún no ha logrado en toda su carrera, podría verse las caras con Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Felix Auger-Aliassime. Alcaraz solo podría cruzarse con Jannik Sinner, Novak Djokovic o Lorenzo Musetti en la final del Open de Australia.

El ganador de seis grand slam debutará sí o sí ante el australiano Adam Walton, número 79 del mundo y al que ya batió en los 1/16 de final del torneo de Queen's 2025 (6-4 y 7-6(4)).

Sinner se estrena ante ante el estadounidense Eliot Spizzirri

Jannik Sinner, actual número 2 de la ATP y doble campeón del Open de Australia (2024 y 2025), se estrenará en el grand slam oceánico ante el estadounidense Eliot Spizzirri. El italiano, que opta a su tercer título consecutivo del Open de Australia, podría tener una tercera ronda comprometida ante el brasileño Joao Fonseca. En unos hipotéticos octavos de final aparecerían Khachanov, Darderi o Mpetshi Perricard.

Jannik Sinner podría verse con Shelton o Ruud en los cuartos de final del Open de Australia; mientras que en semifinales podría medirse a Novak Djokovic, diez veces campeón del Open de Australia, su compatriota Musetti o Taylor Fritz. El de San Cándido solo podría medirse a Alcaraz, Zverev, Medvedev o De Miñaur en una hipotética final.

El camino de Djokovic en el Open de Australia

Novak Djokovic, diez veces campeón del Open de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023), debutará en Melbourne ante el español Pedro Martínez (71). El serbio podría tener un camino asumible hasta los octavos de final, donde asoman Mensik/Hurkacz/Griekspoor como posibles rivales.

En unos hipotéticos cuartos de final, el ganador de 24 grand slam se podría medir a Lorenzo Musetti, Taylor Fritz o Lehecka. Y en semifinales, todo apunta a que Djokovic se las verías con Jannik Sinner, su verdugo en el último Roland Garros y Wimbledon.

Paula Badosa, ante Zarina Diyas en su estreno en el Open de Australia

La española Paula Badosa se medirá a la kazaja Zarina Diyas en la primera ronda del Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam de tenis de 2026, en el que defiende el título femenino la estadounidense Madison Keys. La número uno del ránking ATP, Aryna Sabalenka, se estrenará con la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, en el número 118, y no se verá las caras con la segunda en la competición, la polaca Iga Swiatek hasta una potencial final.

La bielorrusa, reciente ganadora del torneo de Brisbane, se enfrentará en una hipotética semifinal con la estadounidense Coco Gauff, mientras que la polaca tendría como adversaria en el camino hacia el título a la estadounidense Amanda Anismova.

En cuanto a las españolas, Jessica Bouzas se las verá con una rival de la fase previa y Cristina Bucsa ante la ucraniana Elina Svitolina. Badosa, una habitual en el Abierto de Australia con siete participaciones contando la de este año, obtuvo en la edición de 2025 su mejor resultado cuando llegó a semifinales con la propia Sabalenka, contra la que perdió 6-4 y 6-2.