Cuándo y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ante Adam Walton

Llegó la hora de la verdad. Carlos Alcaraz afronta este domingo su primer partido en el Open de Australia, primer grand slam de la temporada y que el murciano ha marcado en rojo como su principal objetivo esta temporada. La posibilidad de completar el 'Career Grand Slam' a los 22 años es la gasolina que impulsa al número 1 del mundo en su reto de anotarse otro récord de precocidad y ser el jugador más joven de la historia en lograr atesorar los cuatro grandes del calendario. Su primer rival será el australiano Adam Walton, número 79 del mundo y al que ya batió en los 1/16 de final del torneo de Queen's 2025 (6-4 y 7-6(4)).

Y es que en el único precedente entre ambos tenistas prevaleció el jugador de El Palmar, fue sobre la hierba del Queen's Club de Londres, a las puertas de Wimbledon. Este domingo la superficie será diferente, la pista dura de la Rod Laver Arena, uno de los escenarios más icónicos del planeta tenis y donde se han visto batallas épicas en la historia de este deporte.

"Creo que este es mi objetivo principal para este año"

Alcaraz no se esconde y admitió en la rueda de prensa previa a su debut en el Open de Australia que conquistar Melbourne es su principal objetivo de cara a 2026.

"Creo que este es mi objetivo principal para este año. Es, sí, el primer torneo, el objetivo principal. Así que va a ser realmente interesante para mí ver cómo me he preparado, creo que he hecho una muy buena pretemporada, con el objetivo de estar en buena forma. Tengo muchas ganas de conseguir el título, tengo hambre de obtener un muy buen resultado aquí. Me estoy preparando lo máximo que puedo. Estoy realmente emocionado por el inicio del torneo", señaló el número 1 del mundo.

"No lo sé. No sé cuál elegiría. Obviamente, completar el grand slam de carrera es algo increíble, poder ser el más joven en haberlo hecho antes, ya sabes, es todavía mejor. Pero tres son tres. Tres grand slam son tres grand slam. Así que no lo sé. Es una pregunta sobre la que tengo que pensar, no puedo contestar de forma rápida", admitió Alcaraz al ser preguntado si prefiere ganar el Open de Australia o los otros tres grand slam de 2026.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Adam Walton del Open de Australia

El debut de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ante el australiano Adam Walton se ha fijado para el domingo 18 de enero en el segundo turno de la sesión nocturna de la Rod Laver Arenas, aproximadamente sobre las 20:30 (hora local), es decir, las 10:30 horas (horario peninsular). El Carlos Alcaraz - Adam Walton se jugará justo después del partido entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la francesa Tiantsoa Rakotamanga, fijado a las 19:00 horas de Melbourne (09:00 horas en España).

La crónica del Carlos Alcaraz - Adam Walton y la última hora del Open de Australia se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con toda la información del primer grand slam de la temporada.