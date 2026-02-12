Carla Castro, la nueva reina del Carnaval de Tenerife 2026 con su fantasía 'Icónica'

Carla Castro Castellano es la nueva reina del Carnaval de Tenerife 2026. Con su fantasía 'Icónica', diseñada por Alexis Santana la candidata número cinco recibió el cetro dando el relevo a la monarca del año pasado, Elizabeth Ledesma.

Arlena Rubí Mantecón Hernandez con la fantasía 'Luminis' (primera dama), Cecilia Esther Díaz Hernández (segunda dama), con 'Sueños de Cristal', Daniela Sanchez Padilla y su 'Atamande' (tercera dama) y Alianara León Hernández con 'De tu infierno a mi cielo' completan el cartel.

Alrededor de 7.000 personas entonaron el 'Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina' en el Recinto Ferial y con esta coronación la isla ultima los preparativos para la llegada de la fiesta en las calles, que se iniciará el próximo viernes 13 de febrero con la celebración de la cabalgata anunciadora.

Toda la velada fue una fiesta a ritmo de salsa en la que también se hizo un tributo a Brasil y a las carnestolendas de Río de Janeiro con la colaboración de las comparsas.