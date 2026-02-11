La autora del tiroteo en Canadá, una menor trans de 17 años que antes mató a su madre y hermanos

Un tiroteo en un instituto de Canadá ha dejado, al menos, diez personas fallecidas y 25 heridas en la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia de la Columbia Británica, al oeste del país. El suceso ha tenido lugar en este municipio de unos 2.400 habitantes, situado a cerca de 1.000 kilómetros de Vancouver.

Entre los muertos se encuentra la presunta autora de los disparos, una menor de 17 años que se habría suicidado. La joven nació varón y se había sometido a un proceso de cambio de sexo. Antes de desplazarse al centro educativo, habría matado a dos personas en una vivienda vinculada a los hechos.

Las autoridades no han confirmado por el momento la edad de las víctimas ni si entre los muertos hay menores. Siete personas han perdido la vida en el interior del instituto y otras dos en el domicilio relacionado con el ataque. Una décima víctima ha muerto durante su traslado al hospital.

Una investigación abierta

La Policía Montada de Canadá ha informado en un comunicado de que los agentes accedieron al instituto tras recibir el aviso de un tirador activo, descrito como una "mujer con vestido y cabello castaño". A su llegada, los efectivos hallaron a la sospechosa muerta, "con lo que parece ser una lesión autoinfligida".

Dentro del edificio localizaron además a "seis personas más (…) muertas" y confirmaron que otra víctima "ha fallecido mientras era trasladada al hospital". Posteriormente, los investigadores identificaron una segunda escena relacionada con el caso: una residencia en la que "se han encontrado dos víctimas adicionales fallecidas".

El cuerpo policial ha señalado que continúa realizando registros en otras viviendas y propiedades para determinar si existen más personas afectadas o implicadas. El instituto fue evacuado tras el ataque y acordonado para facilitar las labores de investigación.

En cuanto a los heridos, dos personas han sido "trasladadas en helicóptero al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales", mientras que "aproximadamente otras 25 personas están siendo evaluadas y clasificadas en el centro médico local por lesiones que no ponen en peligro su vida".

En una comparecencia ante los medios, el comandante del Distrito Norte de la Policía Montada, Ken Floyd, ha evitado "especular" sobre cuántas de las víctimas mortales son menores. También ha indicado que las autoridades trabajan para "determinar la conexión con el tirador", aunque ha reconocido que "será difícil determinar el por qué" actuó de esa manera.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha expresado que se encuentra "devastado" por el ataque y ha suspendido el viaje que tenía previsto a Alemania para asistir a la Conferencia de Múnich con el fin de seguir la evolución de la situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.