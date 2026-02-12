Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Denuncian a Rosalía por aparecer fumando en una entrevista en un pódcast

En medio de la entrevista, la cantante interrumpe la charla para agarrar un cigarrillo en un espacio interior cerrado, invitando a la presentadora a compartirlo, de forma que ambas aparecen fumando ante las cámaras.

Miriam Vázquez
La plataforma Nofumadores.org ha denunciado a Rosalía y a un pódcast por aparecer fumando en una entrevista, un acto en el que la entidad considera que están infringiendo la Ley Antitabaco.

En medio de la entrevista, la cantante interrumpe la charla para agarrar un cigarrillo en un espacio interior cerrado, invitando a la presentadora a compartirlo, de forma que ambas aparecen fumando ante las cámaras.

Nofumadores.org ha presentado la denuncia primero por fumar en un espacio interior cerrado, que entraría en la categoría de centro de trabajo y segundo por el incumplimiento del artículo 9 de la Ley Antitabaco, que prohíbe expresamente que en los medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o muestren, directa o indirectamente, marcas de productos del tabaco.

Exponen una tercera infracción que sería contra el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, donde se prohíbe de forma clara toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales ya que la entidad asegura que la primera versión colgada de la entrevista mostraba también de forma reconocible la marca del producto.

