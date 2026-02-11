Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Actor

Muere el actor James Van Der Beek, de la serie 'Dawson crece', tras una larga lucha contra un cáncer colorrectal

Su familia ha confirmado la noticia a través de las redes sociales.

James Van Der Beek en 'Dawson Crece'

James Van Der Beek en 'Dawson Crece'The WB

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

El actor James Van Der Beek, conocido por interpretar a Dawson Leery en la serie 'Dawson crece', ha muerto a los 48 años. La noticia ha sido confirmada a través de las redes sociales por su familia, que describió los últimos días del actor como un periodo vivido con "valentía, fe y entereza".

En el comunicado subrayaron que Van Der Beek afrontó la enfermedad sin perder el sentido del humor que lo acompañó a lo largo de su carrera. El actor llevaba tiempo luchando contra un cáncer colorrectal. Él mismo hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024, tras mantenerlo en privado durante el principio del tratamiento.

"Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnostico. Y yo soy una de ellas", explicó en su cuenta de Instagram. Estaba casado con Kimberly Van Der Beek y eran padres de seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

"Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", expresaban en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria en televisión, además de 'Dawson crece', donde obtuvo el papel de un adolescente que crecía junto a sus amigos, participó en otros proyectos como Varsity Blues y también tuvo apariciones en series como Cómo conocí a vuestra madre. Además trabajó en comedias donde supo reírse de su propia fama, demostrando simpatía y cercanía con el público.

En septiembre del año pasado, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de dos décadas para apoyar una organización que lucha contra el cáncer. Aunque esperaban con ilusión la presencia de Van Der Beek, finalmente no pudo asistir por motivos de salud.

"A pesar de todos mis esfuerzos no podré estar allí. No podré subir a ese escenario y dar las gracias a todas y cada una de las personas del teatro por acompañarme en mi lucha contra el cáncer, cuando más lo necesitaba", lamentó el actor en redes sociales. Michelle Williams, su antigua compañera en la serie, declaró entonces que quería "recordarle que todos estamos aquí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alemania apuesta por los drones kamikaze: se autodestruyen cuando atacan al objetivo

Drones kamikaze

Publicidad

Mundo

James Van Der Beek en 'Dawson Crece'

Muere el actor James Van Der Beek, de la serie 'Dawson crece', tras una larga lucha contra un cáncer colorrectal

Policía Canadá

La autora del tiroteo en Canadá, una menor trans de 17 años que antes mató a su madre y hermanos

Identifican a los "6 hombres ricos y poderosos" censurados en los archivos de caso Epstein

Identifican a los "6 hombres ricos y poderosos" censurados en los archivos de caso Epstein

Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre la paz antes del verano
Guerra de Ucrania

Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre la paz antes del verano

Una escuela en Tailandia
Tailandia

Un joven irrumpe armado en una escuela al sur de Tailandia y deja 3 heridos

Tres años sin patria: los nicaragüenses desterrados por Ortega que hoy solo tienen la nacionalidad española
NICARAGUA

Tres años sin patria: hablan los nicaragüenses desterrados por Ortega que hoy solo tienen nacionalidad española

Se cumplen tres años desde que el Gobierno de España ofreció la nacionalidad a 222 presos políticos nicaragüenses, desterrados y despojados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Antena 3 Noticias ha hablado con dos de ellos: Irving Larios, histórico defensor de los derechos humanos y exrevolucionario sandinista, y Samantha Jirón, estudiante de Periodismo encarcelada por contar lo que ocurría en su país.

Imágenes del exterior de la vivienda de Guthrie
Estados Unidos

Detenido un sospechoso por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de una periodista, en EE.UU.

El sospechoso ha sido detenido después de ver las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia del exterior de la vivienda.

Papeles caso Epstein

Congresistas denuncian anomalías en los papeles del caso Epstein: ¿Quiénes son los nombres borrados?

Tiroteo en Canadá

Tiroteo en una escuela de secundaria en Canadá, al menos 10 muertos y decenas de heridos

El comisario europeo de Asuntos Migratorios y Migración, el austríaco Magnus Brunner

Bruselas advierte a España por la regularización de inmigrantes: "El permiso de residencia no es un cheque en blanco"

Publicidad