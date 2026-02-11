Muere el actor James Van Der Beek, de la serie 'Dawson crece', tras una larga lucha contra un cáncer colorrectal

El actor James Van Der Beek, conocido por interpretar a Dawson Leery en la serie 'Dawson crece', ha muerto a los 48 años. La noticia ha sido confirmada a través de las redes sociales por su familia, que describió los últimos días del actor como un periodo vivido con "valentía, fe y entereza".

En el comunicado subrayaron que Van Der Beek afrontó la enfermedad sin perder el sentido del humor que lo acompañó a lo largo de su carrera. El actor llevaba tiempo luchando contra un cáncer colorrectal. Él mismo hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024, tras mantenerlo en privado durante el principio del tratamiento.

"Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnostico. Y yo soy una de ellas", explicó en su cuenta de Instagram. Estaba casado con Kimberly Van Der Beek y eran padres de seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

"Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", expresaban en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria en televisión, además de 'Dawson crece', donde obtuvo el papel de un adolescente que crecía junto a sus amigos, participó en otros proyectos como Varsity Blues y también tuvo apariciones en series como Cómo conocí a vuestra madre. Además trabajó en comedias donde supo reírse de su propia fama, demostrando simpatía y cercanía con el público.

En septiembre del año pasado, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de dos décadas para apoyar una organización que lucha contra el cáncer. Aunque esperaban con ilusión la presencia de Van Der Beek, finalmente no pudo asistir por motivos de salud.

"A pesar de todos mis esfuerzos no podré estar allí. No podré subir a ese escenario y dar las gracias a todas y cada una de las personas del teatro por acompañarme en mi lucha contra el cáncer, cuando más lo necesitaba", lamentó el actor en redes sociales. Michelle Williams, su antigua compañera en la serie, declaró entonces que quería "recordarle que todos estamos aquí".

