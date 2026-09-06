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Carlos Flores, el mejor jugador del mundo de fútbol mesa: "He ganado nueve Copas de Europa, 30 Grand Slams..."

El español es la auténtica referencia en esta curiosa disciplina en la que la edad y la postura son muy importantes.

Carlos Flores, jugador español de fútbol mesa

Carlos Flores, el mejor jugador del mundo de fútbol mesa: "He ganado nueve Copas de Europa, 30 Grand Slams..." | Antena 3 Deportes

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Para muchos, el fútbol de mesa será un auténtico desconocido aunque comparta la mayoría de las reglas con el deporte rey: faltas, fueras de juego, córneres...

Es un fútbol en miniatura, y en España podemos presumir de tener al mejor jugador del mundo, se trata de Carlos Flores, el jugador con el palmarés más envidiable de este deporte: "He ganado 9 Copas de Europa, 30 Grand Slams, 4 Mundiales y 2 Europeos", nos cuenta Carlos.

Se ha convertido en el mejor jugador del mundo

El último de esos mundiales lo consiguió este pasado sábado en París. Flores tenía un sueño desde que era niño, y puede presumir de haberlo conseguido, y además con creces: "Quería ser el mejor jugador de siempre... y lo he conseguido"

Como no podía ser de otra manera, le comparan con el que para muchos, también es el mejor en el fútbol profesional, Leo Messi: "Me comparan con él pero no soy yo el que tengo que decir eso...". Pero el fútbol de mesa, no solo es mover los dedos: "Influyen la edad, la postura... acabas hecho polvo", asegura.

Marcó el gol decisivo en el Mundial de 2012

En total, son 31 años dedicados a esta disciplina llenos de recuerdos inolvidables: "En 2012 ganamos el primer Mundial por equipos y yo marqué el gol en la final ante Bélgica en el último segundo", concluye.

Su próximo objetivo, ganar la Champions League con su nuevo equipo el próximo mes de mayo.

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