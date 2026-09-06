El PP lleva al Senado su choque con el Gobierno por las explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta

El PP pedirá en el próximo pleno del Senado un conflicto de atribuciones por las ausencias del PSOE en la Cámara Alta para explicar la crisis migratoria que afecta a Ceuta desde finales de julio.

"El Gobierno y sus ministros han huido de los españoles"

"Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes, y seguiremos llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles", ha admitido Alicia García, portavoz del PP en el Senado, quien ha recalcado que los ministros Grande Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles "prefirieron escaparse" de la Cámara Alta, en vez de explicar y atajar el problema migratorio en Ceuta.

La popular ha tachado de "auténtica vergüenza" la "incomparecencia" de estos ministros, además de señalar que esta manera de actuar retrata "la soberbia de Pedro Sánchez y cuál es su interés".

El PP se basa en un derecho que recoge la Constitución

Esta decisión de la oposición se basa en un derecho que aparece recogido en la Constitución, concretamente en el artículo 110.1, el cual permite a ambas Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Además, ha recordado también que el artículo 66.2 del Reglamento del Senado establece expresamente que los miembros del Gobierno están obligados a comparecer. "No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria", ha explicado Alicia García.

De no resolverse la disputa, podría tener que actuar el Tribunal Constitucional, el que determinaría si se han vulnerado las competencias del Senado.

En resumen, la formación popular acusará al Gobierno de impedir que el Senado ejerza su función de control y pide que el Constitucional determine si el Ejecutivo ha invadido o menoscabado las atribuciones de la Cámara.

Cinco ministros 'señalados'

En la próxima sesión del Senado, la Cámara reprobará a cinco ministros socialistas, los tres mencionados anteriormente: Grande Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa) y las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Sanidad, Mónica García.