Golpes al volante y a los pedales, así desesperó el motor Honda a Fernando Alonso en Monza: "No arrancaba"

Honda ha quedado retratada en Monza. Italia era una 'muerte' anunciada para Fernando Alonso y Aston Martin. Y así fue, el pésimo motor y la falta de velocidad punta en uno de los circuitos más rápidos del calendario condenó al asturiano y a su compañero a las dos últimas posiciones de la clasificación: Alonso 21º y Stroll 22º.

Stroll último y Alonso penúltimo...

Ni Fernando ni el equipo británico esperaban nada bueno de la clasificación, pero el coche, la poca potencia del motor y su poca fiabilidad terminaron con la paciencia del piloto de 45 años, al que se le vio pegar puñetazos y patadas tanto al volante como a los pedales durante la Q1.

El motor Honda "no arrancaba"

Alonso solo pudo dar dos vueltas en Monza, y su mejor giro (el primero) le dejó a nada más y nada menos que 2,538 del mejor tiempo de la Q1, el de Gasly, que terminaría llevándose una espectacular pole por delante de Russell y Piastri. Directamente no pudo hacer el último intento porque su Aston Martin no arrancó: "El motor no me arrancaba", dijo el de Oviedo tras no poder salir del garaje y conformarse con ser penúltimo, solo por delante de su compañero Lance Stroll.

24 kilómetros más lento que Mercedes en recta

El desastre fue el esperado, la máxima velocidad punta del Aston fue de 314km/h, 24 menos que el motor Mercedes. Eso directamente te condena en un Gran Premio en el que se va a fondo en el 75/80% del circuito.

El bicampeón habló con la prensa tras la sesión: "Sabíamos que esta pista, con Las Vegas, sería la peor para nosotros. Perdemos mucho, hay un gran déficit en las rectas. Los datos están ahí, no somos ciegos. Tenemos que trabajar en la potencia...", dejó claro el piloto, quien volvió a dejar la pelota en el tejado del fabricante japonés. El motor es trabajo suyo, la aerodinámica y el chasis de Aston Martin, facetas en las que el coche sí ha visto una clara mejoría: "El chasis es muy bueno, lo vimos en Budapest y Zandvoort, hay circuitos mejores para nosotros, pero tampoco me preocupa mucho este año porque estamos atrás en la parrilla... En el chasis hemos encontrado la dirección para mejorar el año que viene, pero hay que hacer lo mismo con el motor", explicó el español.

Dos semanas después del mejor resultado de la temporada (9º en Zandvoort), Alonso y Aston Martin no aspiran a 'nada' en la carrera, más que a rodar, intentar quedar por delante de Cadillac y, tal vez, probar algún reglaje nuevo de cara al GP de Madrid del 11 al 13 de septiembre. La diferencia final respecto al Alpine de Gasly (pole) fue de 3'3 segundos. Sainz, 16º, sí intentará buscar los puntos desesperadamente.