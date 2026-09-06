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Muere un luchador profesional al desplomarse en pleno ring durante un combate

Los médicos le realizaron una reanimación cardiopulmonar, sin embargo al llegar al hospital fue declarado muerto, no ha trascendido hasta el momento la causa exacta de la muerte.

Muere un luchador profesional al desplomarse en pleno ring durante un combate

Muere un luchador profesional al desplomarse en pleno ring durante un combate @Andycomplains

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Juan Vivancos
Publicado:

Conmoción y luto en el mundo de la lucha libre profesional tras la muerte en pleno ring del luchador Andy Williams. El deportista australiano, que tenía 48 años, se desplomó en pleno combate este pasado viernes.

De inmediato los servicios médicos entraron al ring, le practicaron una reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo de urgencia al hospital donde fue declarado muerto.

En el momento del triste suceso Williams estaba participando en un combate por parejas junto a su compañero Jesse Guilmette, en el evento Mr Samall´s Thetaher en Millvale, en el estado de Pensilvania.

Testigos afirman que: "En cuanto lo vieron caer, tanto el equipo de rescate como los paramédicos y la multitud actuaron al unísono. Despejaron el camino, prestaron atención a las llamadas por el micrófono y luego le practicaron compresiones torácicas, le aplicaron hielo y después le conectaron el desfibrilador. Luego lo subieron al vehículo y lo sacaron de allí".

Tras el dramático incidente, los organizadores cancelaron el resto del evento. Las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte.

Williams también era un músico consumado que tocaba la guitarra rítmica en la banda de heavy metal Every Time I Die.

Otros casos dramaticos en la lucha libre

Irán ejecutó el pasado marzo en la horca pública a Saleh Mohammadi, un luchador de 19 años considerado una promesa de este deporte, junto a otras dos personas detenidas durante la represión de las protestas antigubernamentales del pasado enero.

Según organizaciones de derechos humanos, el joven deportista fue torturado para forzar su confesión por el delito de "declarar la guerra a Dios", uno de los cargos más graves del código penal iraní, y fue ejecutado sin un juicio justo.

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