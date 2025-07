Oliver Tarvet, próximo rival de Alcaraz en Wimbledon: es el 733º del mundo... y por qué solo cobrará el 10% del premio

Oliver Tarvet ha pasado en exactamente dos semanas de jugar un ITF (tercer nivel del tenis) en San Diego a jugar ante Carlos Alcaraz en la central de Wimbledon por un billete a la tercera ronda del Slam británico.

El número 2 vs el 733

Lo hará el próximo miércoles en la pista central y los asistentes serán testigos de un duelo entre el número 2 del mundo y cinco veces ganador de Grand Slam ante el 733 del ranking.

En 2025 empezó a jugar en junio y solo ha disputado dos ITF

Tarvet tiene 21 años y su primer torneo de 2025 fue un ITF M15 en San Diego (Estados Unidos) a principios de junio que terminó ganando en la final al japonés Vithoontien (736) por un doble 6-0. Días después disputó otro de la misma categoría y terminó retirándose ante Svajda en semifinales.

Nunca había jugado a nivel ATP... ¡pero tampoco en Challenger!

Pues bien, Oliver, que nunca había competido ni a nivel Challenger (segundo nivel del tenis profesional), apenas diez días más tarde de esto y tras recibir una invitación de Wimbledon, afrontó la fase previa en el torneo más prestigioso de la historia y terminó pasándola tras ganar a Atmane, Galarneau y Blockx, todos ellos con un ranking 400 o 500 puestos mejor. Tarvet accedió al premio en metálico de 41.500 libras al ganar los tres encuentros.

No ha cobrado más de 90.000 libras al no ser profesional

No obstante, otra de las cosas más llamativas de su victoria de hoy ante el suizo Riedi en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4) es que no podrá cobrar la totalidad del premio por pasar la primera ronda. El joven inglés tendría derecho a cobrar 99.000 libras pero solo podrá recibir 7.290 más los gastos del viaje al ser estudiante en la Universidad de San Diego y no poder llevarse la totalidad debido a las reglas de la NCAA que limitan su premio en metálico hasta que se vuelva profesional.

La nueva sensación del tenis británico está viviendo el momento más surrealista de su vida y pasará de estar compitiendo a nivel universitario a jugar ante el mejor tenista del planeta en el escenario más imponente de este deporte. Ante Riedi, además, ganó un 91% de primeros saques y solo cometió 12 errores no forzados.

Este próximo miércoles, además, tendrá todo el público a su favor. Sin duda vivirá una experiencia que pase lo que pase nunca olvidará. Las maravillosas historias del deporte.

